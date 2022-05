Campionato Italiano Pizza, tappa a Como: ecco chi sono i migliori pizzaioli in Lombardia

In un clima di sana e gustosa competizione, i migliori pizzaioli di Lombardia si sono sfidati ieri a suon di impasti e farciture davvero speciali. La competizione culinaria, organizzata da Eventi Food, si è svolta alla Cava dei Sapori di Como. Un pomeriggio di assaggi e votazioni che alla fine hanno decretato i vincitori per ogni categoria, ovvero i master pizzaioli che accederanno alla finale nazionale.

Giudici attenti e concorrenti che, dopo aver cucinato le loro pizze con tutti gli ingredienti portati dalle loro cucine, soprattutto la pasta che spesso richiede grande cura per i vari passaggi di lievitazione, hanno posto molta attenzione nella spiegazione della loro specialità. Cottura e sapore le basi per stabilire i punteggi che hanno portato ai verdetti. Da segnalare in particolare la doppia vittoria per Davide Frittoli (Una finestra sul lago, Carate Urio) che ha conquistato il primo posto in due delle categorie più importanti: pizza classica e pizza gourmet.

La classifica finale

Pizza Classica

1 Davide Frittoli

2 Andrea Ferrari

3 Giuseppe Frau

Pizza Gourmet

1 Davide Frittoli

2 Mirko Boniolo

3 Francesco Vidone

Pizza In Pala

1 Francesco Vidone

2 Davide Frittolo

3 Andrea Ferrari

Impasti Alternativi

1 Mirko Boniolo

2 Francesco Vidone

3 Luca Bove

Pizza Regionale

1 Francesco Vidone

2 Antonio Sbreglia

3 Luca di Napoli

Pizza Larga

1 Antonio Sbreglia

2 Luca di Napoli

3 Francesco Vidone

Pizza Napoletana

1 Antonio Sbreglia

2 Mirko Boniolo

3 Francesco vidone

Premio Triathlon

1 Francesco Vidone

Pizzaiolo più veloce

1 Master Mimmo

2 Davide Frittolo

3 Antonio Sbregia