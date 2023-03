Escursione con vista privilegiata su Como e il suo lago e una chicca magica: il Sasso delle Strega

Come ogni domenica ci facciamo guidare dall'escursionista e fotografo Maurizio Moro che ci consiglia bellissime (e panoramiche) passeggiate vicino a Como. Questa volta, con un tocco di magia, andremo a vedere niente meno che il Sasso della Strega per poi essere ricompensati dal magnifico paesaggio.

"Oggi Escursione pomeridiana al Monte Goi molto gratificante per la tranquillità e la vista privilegiata su Como e il suo lago e con una chicca: il Sasso delle Strega in un luogo in cui la roccia da centinaia di anni affiora dal terreno con la sua forma levigata dalle sembianze di un serpente che sembra fatta apposta per incutere timore in mezzo al bosco.

Si parcheggia ad Albate nella piazza della chiesa e si va verso via alla Zocca, poi si trova l'inizio della mulattiera che seguiremo fino alla Baita Monte Goi e poco oltre al Belvedere.

Pausa per ammirare il panorama sulla nostra città.

Seguiamo poi i cartelli per la Val Basca. Arrivati all'antenna prima di scendere ci portiamo costeggiando una recinzione a sinistra al punto panoramico superiore (che pochi conoscono perchè non è segnalato) dove troviamo due piccole panchine e un'altro punto di vista su Como.

Torniamo sui nostri passi e scendiamo dalla larga mulattiera sempre verso la Val Basca fino alla deviazione a sinistra per il Sasso della Strega e il Punto panoramico inferiore.

Altra piccola pausa e ennesima foto con colpo d'occhio su Como da un'altra prospettiva e seguendo un bel sentiero con qualche scaletta arriviamo allo strabiliante "Sasso della Strega".

Proseguiamo trovando il cartello per Via alla Zocca che poi in realtà ci porta su asfalto in via Baserga e al Collegio Santa Chiara che costeggiando a sinistra ci porta ad una scaletta e poi scendendo da via Giuseppe Rigamonti giriamo a sinistra tornando alla macchina.

Km 5.50

Disl: 250 metri

Difficoltà tecnica: escursionistico

Impegno fisico: basso"