Il calendario 2020 del Lago di Como

Il 2020 non sarà un anno che dimenticheremo facilmente. Era iniziato bene, lo avevamo accolto fiduciosi con i soliti fuochi d'artificio senza sapere le brutte sorprese che ci avrebbe riservato fino all'ultimo dei suoi giorni. Così abbiamo cercato di renderlo meno terribille di quel che è stato raccogliendo in questo calendario fotografico i 12 migliori scatti dell'anno: il Lario mese per mese.

Non c'è dubbio infatti che il lago di Como anche in questa imprevedibile occasione non abbia mai smesso di mostrare intatta la sua bellezza; in alcuni mesi resa ancora più affascinante dall'assenza di barche, un fatto imprevedibile che gli ha permesso di trasformarsi in un vero e proprio specchio d'acqua. Ma anche nei mesi estivi il Lario ha saputo regalare tutta la sua magia, offrendo nuovi panorami mozzafiato.

E allora ecco i nostri 12 mesi vissuti sul lago di Como, sperando che possa tornare presto ad essere una delle mete turistiche più ambite del mondo. Per la copertina abbiamo scelto uno scatto emblematico di Lorenza Ceruti.

Gennaio (foto Andrea Butti)

Febbraio (foto d/a)

Marzo (foto Lorenza Ceruti)

Aprile (foto Lorenza Ceruti)

Maggio (foto m/p)

Giugno (foto foto m/p)

Luglio (foto m/p)

Agosto (foto m/p)

Settembre (foto m/p)

Ottobre (foto m/p)

Novembre (foto m/p)

Dicembre (foto Maurizio Moro)