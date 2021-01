Cake Star: ecco chi ha partecipato e vinto la puntata sul lago di Como

Damiano Carrara e Katia Follesa, nelle prima puntata di Cake Star, in onda ieri sera su Real Time, non ci hanno fatto mancare bellissimi scorci e riprese del nostro lago di Como. Tre i concorrenti in gara e tre le categorie da votare ( da 3 a 5 stelle): pasticceria, cabaret delle paste e il pezzo forte. Inoltre, novità di questa edizione, il cliente abituale che con la sua scleta può portare altri punti.

Il primo concorrente ad essere presentato è Michele, con la pasticceria Amerigo, sulla sponda lecchese del lago. Voleva fare il muratore, ma poi ha seguito le orme di papà nell'arte dei dolci. Ermes il suo cliente abituè.

Per quanto riguarda Como, due pasticcieri d'eccellenza e molto conosciuti e apprezzati. Parliamo di Paolo, del Fuin (che significa, in dialetto faina). Fuin era il soprannome del nonno: agile e scaltro. La pasticceria di Paolo è conservatrice, ma con un occhio alla modernità e ha servito, nel corso degli annni, molti vip e hotel di lusso. La sua cliente abituale è Elena,

Ultimo, ma non per bontà dei suoi pasticcini, è Stefano con la sua Mignon on the lake. La pasticceria è famosa per le sue creazioni "d'oro" e per il cioccolatino da 7mila euro al kg. Il Glamour e un tocco di lusso nelle case delle persone. Tania è la sua abituè.

Una sfida, anche a detta dei conduttori, onesta e sincera. Non sono mancati i voti alti e la sportività è stata alla base della competizione. Ma, aimè per Como, il trofeo di Cake Star è finito sul ramo lecchese: ad aggiudicarsi la vittoria Michele della Pasticcheria Amerigo. Secondo posto per il Fuin ( che ha vinto il bonus) e per finire Stefano e il Mignon.