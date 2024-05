Il brunch sul lago di Como? Lo abbiamo provato al Roteo

Si chiama all you can share il nuovo format per l’appuntamento domenicale con il brunch al Roteo, il ristorante fine dining all’interno di Musa Lago di Como. Al suo debutto, in una domenica che finalmente ha mostrato qualche timido raggio di sole, lo abbiano voluto testare scegliendo tra una vasta selezione di proposte gastronomiche e drink. Il tutto offerto in una location davvero unica, perché il Roteo offre lo sguardo alla Tremezzina a due passi dall'isola Comacina.

Gli Executive Chef, Matteo Corridori e Robert Moretti, hanno proposto un ricco menù composto da ben 11 tipologie di portate da condividere: biscotteria, bakery, breakfast, frutta, gelato, uova, snack, pasta, burger e BBQ, senza dimenticare una selezione di proposte vegetariane e insalate. Un'offerta variegata capace di incontrare i gusti più disparati. Il tutto preparato con la stessa cura di una cucina stellata. Dalle millefoglie di pancakes nocciole e lamponi all'uovo su muffin salato tostato, dalla trota di lago e salsa olandese allo zafferano. Tanti piccoli piatti che rappresentano la fantasiosa idea di cucina di due giovani chef che sanno dare nuovi colori e nuovi sapori alla tradizione lariana. Non solo, perché a rendere l'esperienza davvero completa e moderna ci ha pensato il sommelier Vladimir Giudici con una carta dei vini davvero sorprendente che ai nomi più blasonati del panorama enologico italiano e francese ha saputo affiancare diversi piccoli produttori naturali come Massa Vecchia, Emidio Pepe, La Stoppa e molti altri.

Il format è molto semplice: 6 portate a scelta al prezzo fisso di 50 euro, bevande escluse, accompagnate da un DJ set curato dal gruppo Offshore, composto da ragazzi provenienti dal Lago di Como tutti molto giovani, come il team di Musa, che hanno deciso di unirsi per dare vita a performance uniche. A rendere l'offerta ancora più completa anche all'ora dell'aperitovo ci pensa poi il Gaia, il cocktail bar appena riorganizzato all'interno del Musa con due nuove figure chiave: Luca Salvioli, già Assistant Bar Manager, guidato dal Food&Beverage Manager Corrado Casiraghi. Insomma un'esperienza decisamente avvolgente e aperta a tutti per chi desidera vivere una domenica gourmet a Sala Comacina sul lago di Como.