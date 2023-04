Il borgo comasco tra i primi 10 luoghi più insoliti dove trovare un distributore automatico

La simpatica e bizzarra classifica dei 10 dei luoghi più insoliti d’Italia dove trovare un distributore automatico è stata redatta da Confida, Associazione Italiana Distribuzione Automatica. Tra i primi 10 troviamo il borgo Castello a Valsolda (Como) che con i suoi 69 abitanti non ha esercizi commerciali, motivo per cui i due distributori automatici presenti sono diventati un vero e proprio servizio bar!

I 10 luoghi insoliti per distributori automatici

Borgo Castello è in buona compagnia e sono davvero insoliti i posti dove si possono trovare distributori automatici. Secondo l'indagine effettuata ecco dove si trovano gli altri.

Centro Commerciale Milanofiori: il distributore automatico itinerante di smartphone ricondizionati

Oggi, grazie ad un’attenzione sempre maggiore per le tematiche ambientali, l’ecologia e la sostenibilità, si sta diffondendo l’abitudine di acquistare smartphone ricondizionati. Nel Centro Commerciale di Milanofiori è apparso un chiosco itinerante completamento automatico che consente di acquistare in autonomia iPhone e altri modelli di smartphone ricondizionati per il bene dell’ambiente e … del portafoglio! Prossima tappa Brescia.

Milano - Torre Isozaki di Citylife, “Ti te dominet Milan”

All’ultimo piano dell’incredibile edificio progettato dal visionario architetto giapponese Arata Isozaki, la vista sulla città di Milano è da togliere il fiato. E proprio lì, al 41° piano di 50, a pochi passi dalle imponenti finestre che danno sulla città della Madonnina, si trova il distributore automatico nell’edificio più alto d'Italia per numero di piani (209,2 metri di altezza).

Rimini - Misano World Circuit Marco Simoncelli: la pausa ristoro per chi va veloce

Anche nel tempio delle due ruote, il circuito di Misano Adriatico dove si tiene una delle tappe del MotoGP, sono presenti vending machine che offrono ristoro a ingegneri, meccanici, membri dei Team e piloti sia nel paddock sia nella palazzina box. Un pit stop per rifocillare chi va … veloce.

Jesolo – Mai più senza bocconcini in spiaggia

Sei in giro con il tuo amico a quattro zampe ma sei rimasto senza bocconcini? A Jesolo, la rinomata meta turistica della Laguna Veneta, in una delle spiagge per cani più famose della riviera adriatica è stata installata una vending machine con snack e food pet-friendly. Un mini-negozio automatico per animali ready-to-go.

Tropea: Santuario di Santa Maria- la vending machine per rifocillare i turisti e pellegrini

La chiesa di Santa Maria dell’Isola sorge su un bellissimo isolotto, luogo iconico e simbolo di Tropea, nota località turistica del Tirreno calabrese. In Calabria d’estate fa molto caldo e per raggiungere il santuario bisogna percorrere una ripidissima scalinata scavata nel tufo: a restituire le energie ai turisti e pellegrini ci pensa il distributore automatico posto proprio vicino la Chiesa!

Brennero – per una pausa ristoratrice nella stazione più a Nord d’Italia

Nella stazione più a Nord d’Italia circola un quarto dell’intero traffico merci transalpino, e migliaia di passeggeri che utilizzano il Passo per raggiungere l’Austria e il Nord Europa ogni giorno. Immaginate sovraintendere a enormi treni che trasportano, ad esempio, centinaia di macchine, estenuante! Per questo, presso uno dei binari merci è presente il distributore automatico più a Nord di tutta Italia: perfetto per un caffè o uno snack per ritrovare le energie.

Stazione Cimalegna (2654m) – un caldo break al Passo dei Salati

Le vending machine sfidano anche l’altezza alla Stazione di Cimalegna (Passo dei Salati, nel comprensorio sciistico di Monterosaski, uno dei più vasti d’Italia) dove è presente un distributore automatico di bevande calde, perfetto per un momento di pausa dal trekking o dallo sci.

A Illegio (Tolmezzo, UD): la pausa artistica in canonica

Natura, storia e tradizione...con pausa caffè! Illegio, piccolo borgo di 340 abitanti incastonato tra le Alpi a pochi chilometri da Tolmezzo, è famoso perché ogni anno ospita una mostra internazionale d'arte con opere a firma dei maggiori artisti di tutti i tempi e provenienti dai musei più importanti. Tra una visita e l'altra, migliaia di visitatori non rinunciano a un momento di relax grazie al distributore automatico istallato nella canonica che ospita l'evento.

Roma - Parco Archeologico del Colosseo, la pausa istruita

La storia affascina ma per stare al passo con essa bisogna pur concedersi dei momenti di ricarica. All’interno del Parco archeologico del Colosseo, sul Colle Palatino, sono conservati i resti di insediamenti dell’Età del Ferro riconducibili al più antico nucleo della città di Roma. Tra una rovina e un’altra, c’è anche un angolo di modernità dove rigenerarsi.