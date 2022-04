Da Como a Pisa in bicicletta in un giorno: cosa non si fa per amore!

Sono tifosi del Como 1907 e sono ciclisti e con queste lunghe pedalate, vere e proprie imprese, rendono onore alla loro squadra del cuore. E cosa non si fa per amore del Como! Il loro motto è proprio "Pedaliamo nel nome del Como" e alla pagina www.strava.com/clubs/pedalebiancoblu troverete tutte le informazioni e le imprese dei tifosi ciclisti.

Questa volta il gruppo Pedalebiancoeblu (qui trovate la loro pagina Instagram) ha davvero esagerato. Per portare i colori della bandiera del Como calcio a Pisa hanno pedalato per 350 chilometri in un giorno. Con una media di 28 km/h hanno percorso in 12 ore 38 minuti e 58 secondi 352 chilometri, ovvero la distanza dalla loro casa a Como alla torre di Pisa. Missione compiuta quindi per questi super tifosi: "Da casa a Pisa in bici per il nostro Como", scrivono nel post, sfoggiando la bandiera dai colori tanto amati.