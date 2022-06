Benji e Bella Thorne, il motivo per cui non si sposeranno più sul lago di Como

Quello tra Benji e Bella Thorne, una delle coppie più amate dai social e dalle copertine rose, sembrava proprio un grande amore. A certificare che quella tra il cantante e l'attrice era una storia duratura era arrivata anche una promessa di matrimonio. Annunciato prima con la foto di un brillante anello su Instagram, e poi anche in Tv, a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin: “La data precisa - ha detto Benji - ancora non c’è perché Bella deve girare molti film il prossimo anno. Abbiamo molti impegni lavorativi, però vogliamo farne due, uno in America e uno in Italia. Il primo dovrebbe essere sul Lago di Como la prossima estate”. Lei su Instagram è seguita da oltre 25 milioni di persone, lui da circa 2.

Il matrimonio però non si farà, ne sul lago di Como ne in nessun altro posto. I due, sempre tramite social, hanno annunciato di essersi lasciati. A scriverlo Benjamin Mascolo classe 1993 (ex duo Benji & Fede, entrambi parte della nazionale cantanti): "Poco più di tre anni fa ho incontrato l'essere umano più incredibile che ci sia. Quel giorno la mia vita è cambiata completamente e sono profondamente grato per ogni momento che abbiamo condiviso. Crescere con lei accanto è stata un'esperienza meravigliosa. Attraverso questa persona ho imparato cosa significa amare incondizionatamente. Attraverso i suoi occhi ho imparato ad amarmi, a sentirmi bellissimo, ho imparato ad accettarmi con i miei pregi e i miei difetti. Non sarò mai in grado di esprimere appieno con le parole cosa significa essere salvato da qualcuno. Adesso sono pronto a iniziare un nuovo capitolo della mia vita. Innamorarsi è il dono più bello che possiamo ricevere nella vita e la nostra storia è una delle tante che finiscono ogni giorno, lasciando spazio a nuove bellissime unioni e promesse tra le persone. Le relazioni nascono e finiscono, è il ciclo naturale della vita e lo accetto. Non è affatto un fallimento da nessuna delle due parti, perché nessuna connessione è sprecata o inutile. Doveva accadere, ed è stato bellissimo. Le auguro solo il meglio e ci sarò sempre per lei". Anche lei nelle storie ha chiesto di rispettare il suo silenzio e questo momento particolare dopo la rottura.