Benji e Bella Thorne, nozze sul Lago di Como la prossima estate

Quello tra Benji e Bella Thorne, una delle coppie più amate dai social e dalle copertine rose, sembra proprio un grande amore. A certificare che quella tra il cantante e l'attrice è una storia duratura arriva una doppia conferma delle prossime nozze. Annunciate prima con la foto di un brillante anello su Instagram, epoi a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, hanno rivelato dove pensano di sposarsi: “La data precisa - ha detto Benji - ancora non c’è perché Bella deve girare molti film il prossimo anno. Abbiamo molti impegni lavorativi, però vogliamo farne due, uno in America e uno in Italia. Il primo dovrebbe essere sul Lago di Como la prossima estate”.

Quello tra l’attrice americana Bella Thorne e Benji (ex componente del duo musicale Benji&Fede), che tra l'altro proprio sabato scorso è stato testimone dell'aggressione di Mc Gregor a Facchinetti, sarà quindi uno dei matrimoni vip più seguiti del prossimo anno. I due hanno lavorato insieme al film Time is up, che uscirà prossimamente al cinema. Una pellicola che farà parte dell'album di famiglia anche per un ricordo personale. Durante l’ultimo giorno di riprese, Benji, al secolo Benjiamino Mascolo, ha infatti deciso di prendere coraggio e fare la proposta di matrimonio alla sua Bella