Come in un sogno: vi portiamo al Belvedere dove ammirare Bellagio e il Lago di Como

Come ogni settimana ci facciamo suggerire alcuni percorsi e escursioni dal nostro esperto fotografo e escursionista Maurizio Moro che ci fornisce, oltre che delle bellissime immagini, anche indicazioni sulla difficoltà dei vari percorsi. Moro è anche maestro di sci- snowboard-telemark, maestro di tennis e istruttore di mountain bike quindi siamo in mani davvero esperte. Le meravigliose foto della gallery sono state scattate nell'escursione che Maurizio (questa la sua pagina Instagram e qui la sua biografia). Se sfogliate la galleria fotografica sarete accompagnati passo per passo.

L'escursione al Belvedere

"Oggi, scrive Moro, vi porto alla scoperta di uno dei luoghi più panoramici sul Lago di Como. Si tratta del Belvedere del Monte Nuvolone. L'escursione inizia dal parcheggio del Rifugio Martina che si raggiunge con un piccolo tratto sterrato deviando a destra, quasi in cima, dalla strada asfaltata che porta a San Primo. Lasciate la macchina iniziamo a camminare lungo la carrareccia superando il cancello del parcheggio sino ad arrivare ad una palina segnaletica che indica, verso destra e in leggera discesa, il percorso per la dorsale del triangolo lariano. Lo seguiamo superando un prato e poi un bosco di faggi, su un sentiero evidente. Camminiamo in discesa fino a raggiungere la strada asfaltata della frazione di Paum. Proseguiamo e, al secondo bivio, giriamo a sinistra seguendo le indicazioni per “innesto dorsale per cresta". Raggiungiamo la bocchetta del Nuvolone e prendiamo il sentiero verso destra.

Qui inizia una salita breve ma molto ripida.

Superiamo delle facili roccette che portano ad una pineta dove troviamo un’altra palina segnaletica: verso sinistra in 15 minuti si raggiunge la vetta del monte Nuvolone (inutile andarci perché non c'è alcun panorama), e verso destra, su sentiero pianeggiante che seguiamo , in 5 minuti si raggiungere il belvedere del Nuvolone.

Il panorama che si apre da li lascia senza fiato. Lo sguardo spazia ovunque: si vedono il Monti di Lenno, Galbiga,Tremezzo, Crocione la Val d'Intelvi, sotto Villa Balbianello a destra Bellagio e il suo promontorio , Il lago di Como da una parte e anche dall'altra e sopra le cime innevate:un sogno ad occhi aperti.

Dopo le foto di rito torniamo sui nostri passi fino alla bocchetta del Nuvolone e dopo poco lasciamo il sentiero percorso all'andata e in salita a destra seguiamo un cartellino sull'albero che indica "San Primo". Più avanti, su una curva, seguiamo le indicazioni su un altro albero per il rifugio Martina e la Bocchetta di Lezzeno (si segue la dorsale per cresta). Seguiamo i bolli bianco-rossi e sempre in salita su un sentiero stretto nel bosco raggiungiamo la strada cementata che porta al rifugio.

Sbucati sulla strada il Rifugio è a pochi metri sulla destra. Se aperto possiamo decidere di pranzare li e poi seguendo la stradina in discesa torniamo al parcheggio"

Dettagli

Km: 10

Disl: 450 metri

Difficoltà tecnica: escursionistica

Impegno fisico: medio.