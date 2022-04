Volare sopra Bellagio, la perla del Lago di Como: tutta la sua bellezza in un video emozionante

Bellagio, la perla del Lario. Una delle mete turistiche più ambite e conosciute del mondo, per cui è stato costruito anche un hotel a Las Vegas. Con le sue stradine, che si aprono su panorami mozzafiato, l'atmosfera surreale e la sua indiscutibile bellezza è un posto che non ha bisogno di parole per essere descritto. Oggi vi porteremo a Bellagio dal cielo, e la visiteremo, grazie al video di Alessandro Bonfanti (questo il suo canale con altri bellissimi video sul lago di Como), in tutto il suo splendore e da ogni angolazione.

Parchi, terrazzi e piccoli dossi rendono il paesaggio unico e vivace.Bellagio è una splendida location anche per una semplice passeggiata sul lungolago dove si può ammirare la bellezza di entrambe le sponde del lago, nell'imponente abbraccio delle Prealpi e delle Alpi a nord.