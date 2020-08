Justine Mattera sul lago di Como: "Altro che Las Vegas. Bellagio, quella vera, è un luogo magico"

Lo scrive su Instagram pochi giorni fa, con un post lungo e dettagliato per spiegare il suo stupore difronte alla bellezza di Bellagio. Parliamo di Justine Mattera, showgirl americana, ex moglie di Paolo Limiti, da molti anni in Italia e conosciuta anche per essere una delle sosia di Marylin Monroe.

A Bellagio per la prima volta, vestita con un abitino a fiori, Justine scrive:

"Folate di vento all'arrivo di Bellagio. Almeno qua al lago gira l'aria. Il traghetto mi lascia davanti al mio albergo storico il @hoteldulacbellagio. La mia scoperta di Bellagio inizia da qui. Pensate, avevo visto il Bellagio di Las Vegas prima di quella vera! Noi americani abbiamo il mito di Bellagio. La realtà poi supera di gran lunga la replica. È magico. Per chi non lo sa già, il bellissimo comune di Bellagio è un borgo lombardo che si affaccia sul lago di Como. Incantevole meta turistica e culturale, Bellagio è celebre per la sua posizione geografica davvero esclusiva: il borgo si trova sull’estremità settentrionale del Triangolo Lariano, proprio nel punto in cui si dipartono i due rami del lago di Como. Sormontato dalle Alpi, questo incantevole comune è uno dei luoghi più visitati del comasco».

Il Bellagio di Las Vegas a cui si riferisce, è un hotel ( famoso per le sue fontane) creato cercando di seguire proprio lo stile delle case e del paesaggio presenti sul lago di Como e anche il nome della struttura alberghiera riprende appositamente il nome della città comasca.