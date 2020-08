"Mi amore", a Bellagio non c'è crisi tra Robbie Williams e Ayda Field

La foto e la dedica della moglie Ayda in un post su Instagram "Mi Amore", non lasciano spazio ai dubbi, tra Robbie Williams e sua moglie Ayda Field è tornato il sereno. Tempo fa le cronache rosa parlavano di una presunta crisi tra la pop star inglese e l'attrice americana. Forse complice Bellagio e il Lago di Como, teatro di questa seconda "luna di miele", la coppia si è mostrata sui social più affiatata che mai.

Come avevamo infatti anticipato settimana scorsa, l'ex Take That e sua moglie sono in vacanza da qualche giorno a Villa Orlando dove pare abbiano festeggiato anche il compleanno della figlia Teddy. Qualche giorno di vacanza lontano dai riflettori approfittando anche di un Lago di Como mai così sereno e riservato come quest'anno. Se l'anno del covid ha di fatto impedito a molti vip e turisti americani di arrivare sul Lario, c'è chi ha subito capito, come ha scritto il Telegraph, che questi mesi avrebbero potuto essere un'occasione irripetibile per visitare il Lago di Como. E per qualcuno, come Robbie e Ayda, anche la stagione perfetta per ritrovare l'amore.