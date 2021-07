Belen Rodriguez, è nata la figlia Luna Marì: dalla villa sul lago alla clinica con mamma e Antonino

Si susseguono una dietro l'latra le foto e le Stories su Instagram della bella argentina Belen Rodriguez che si preparava a raggiungere la clinica dove è nata Luna Marì, la sua secondogenita. Un saluto al piccolo Santiago e poi la "fuga in macchina" (come riportato anche su Piùsanipiùbelli) dalla villa sul lago di Como, dove avrebbe trascorso gli ultimi giorni prima del parto, alla clinica dove è nata, in perfatta salute, la piccola Luna. La notizia è passata un pò in secondo piano perchè la bimba è nata proprio la sera in cui si giocava la finale degli Europei di calcio che ha visto la vittoria dell'Italia. E così, mentre tutti gli occhi erano puntati verso il match finale è nata Luna Marì.

Belen ha raggiunto la clinica in macchina insieme al neo papà Antonino Spinalbese e alla mamma Veronica, ma prima di mettersi in viaggio dal lago all'ospedale, Belen non ha mancato di abbracciare Santiago, il figlio avuto dall'(ex) marito Stefano De Martino. Era da qualche giorno che si intiuiva l'imminente arrivo della bambina: foto di culle, vestitini e dettagli che ai fan più scrupolosi non sono passati inosservati.

Una notte molto fortunata e speciale per tutti quella di ieri, e lo scrive anche la stessa Belen: "Giornata fortunata!! Forza la mia Italia - ha scritto la showgirl - ha vinto l'Argentina, ha vinto l'Italia ed è nata Luna''.

Benevenuta al mondo!