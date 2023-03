Belen e Cecilia Rodriguez, weekend sul lago di Como in una villa da sogno a Pianello del Lario

Una villa da sogno sul lago di Como, a Pianello del Lario è stata la località scelta da Belen e Cecilia Rodriguez per un'occasione davvero speciale. Le due bellissime showgirl non erano sole: insieme alla famiglia Rodriguez al completo, compresi la piccola Luna Marì, la secondogenita di Belen nata dalla relazione con Antonino Spinalbese e Santiago (che oramai ha 9 anni ed è il frutto dell'amore con il ballerino e conduttore Stefano De Martino) hanno festeggiato il compleanno di mamma Veronica presso Villa Alba del Lario.

La villa sul lago di Como scelta da Belen Rodriguez

Villa Alba del Lario è un'elegante proprietà con affacio sul Lago di Como. L'architettura aristocratica e il suo arredamento elegante creano un ambiente caldo e accogliente. Inoltre il giardino recintato di circa 800 mq termina a soli 3 metri dalla riva. Un posto davvero perfetto per festeggiare la mamma. Se nel postare le foto su Instagram Belen, probabilmente per discrezione, si è limitata a un cuore bianco, Cecilia ha espresso tutto il suo amore per la mamma descrivendola come "la donna più forte che ho visto nella mia vita, alla donna che c'è sempre per tutti, moglie, mamma, nonna, ma soprattutto una super amica".

Tra torte, manicaretti e riposini fronte lago in una giornata di sole splendente Veronica Cozzani, questo il nome della mamma delle due Rodriguez, ha compiuto 60 anni.

"Un compleanno in famiglia! In un posto meraviglioso! Sono arrivati i 60! Solo grazie a questa vita!" Ha scritto, mettendo sul suo profilo Instagram tutte le foto della giornata a Villa Alba del Lario.

E chi insinuava l'ennesima crisi tra Belen e Stefano De Martino rimarrà deluso perché spulciando qua e là nei profili Instagram di Veronica e Cecilia si vede che era presente anche lui, sereno e felice accanto alla sua Belu.