Ecco la Barbie stramba del film dei record

Il film "Barbie" ha raggiunto e superato quota un miliardo di dollari d'incasso in tutto il mondo.Un dato incredibile riportato dalla Cnn che cita le fonti ufficiali della Warner Bros. Il dato di 1,03 miliardi di dollari è decisamente un record, considerato che il film è uscito da solo tre settimane. Tra l'altro è il primo lungometraggio della storia del cinema diretto da una regista donna a superare il miliardo di dollari al botteghino. Un successo meritatissimo per la regista Greta Gerwig ma anche per la bellissima protagonista Margot Robbie, naturalmente nei panni di Barbie.

Inevitabilmente non finisce qui, e infatti Mattel sull'onda di un record planetario ha messo in commercio la sua Barbie Stramba: "È ora di diventare strana!” annuncia così su Instagram il colosso dei giocattoli. “Ispirata al suo look in @BarbieTheMovie, Weird #Barbie sa cosa significa giocare solo un pochiiiino troppo", ha scritto l'azienda di giocattoli statunitense, con sede a El Segundo, nella didascalia del post dove presenta alcune immagini del giocattolo che riproduce le pose della McKinnon mostrate nell'ormai celebre pellicola. Con il volto truccato con i pennarelli, i capelli in aria e gli arti snodabili per consentire le pose più strane, la Barbie si preannuncia un autentico must da collezione che andrà certamente a ruba tra grandi e piccini. "Weird Barbie – Barbie The Movie", sarà disponibile, al prezzo di 56 euro, dal 18 agosto ma è già ordinabile online sul sito Mattel.