L'attrice più pagata di Hollywood (59 milioni in un anno) è in vacanza sul Lago di Como 

La bellissima Margot Robbie, conosciuta in tutto il mondo come Barbie, grazie al film di grande successo uscito nelle sale nel 2023, è stata avvistata sul lago di Como. Cappello e occhiali da sole non tutti l'avranno riconosciuta, ma per certo è stata vista a bordo di un motoscafo mentre ammirava le bellezze del lago e ieri mattina a zonzo tra Lezzeno e Tremezzina. Avrebbe poi pranzato in un ristorante di Pescallo. Secondo i ben informati sarebbe alloggiata a Bellagio ma ovviamente c'è la massima riservatezza in merito e anche gli addetti ai lavori che sanno tutto, hanno la bocca ben cucita. Forse non tutti sanno che l’attrice australiana è la donna che nel 2023 ha guadagnato di più ad Hollywood. Oltre che per il successo di Barbie va ricordata anche per Asteoid City e The Wolf of Wall Street, dove ha recitato con Leonardo di Caprio. Un anno dove la Robbie ha guadagnato ben 59 milioni di dollari. Una cifra impressionante, che le è valsa la seconda posizione nella top 10 di Forbes, seconda alle spalle del comico Adam Sandler con 73 milioni di dollari.