Cercasi Silvia, la proprietaria di questo bancomat

Un lettore di QuiComo ha ritrovato questo bancomat (nella foto) smarrito da una donna di nome Silvia. Il bancomat, o meglio, la carta di debito, è stata smarrita dalla donna davanti all'Esselunga di via Ambrosoli/via Carloni a Como intorno a mezzogiorno del 17 agosto 2022. Il nostro lettore ha visto la donna allontanarsi in motorino dopo avere appoggiato la tessera su un muretto. La donna se n'è andata dimenticandosi la carta. Non ci è stato possibile rintracciare la donna sui social, chi conoscesse la probabile "Silvia" può contattare la redazione di QuiComo al 3384284765 o scriverci via WhatsApp o su Facebook. Per sicurezza chiederemo cognome della donna e ultime cifre del conto.