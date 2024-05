"I bambini che corrono sul prato di Villa Olmo richiamati dalla polizia": bufera sul web

Una grande discussione web, con quasi 400 commenti e in continua evoluzione, si è creata sui social, sulla pagina Sei di Como se- Gruppo. Tutto nasce dall'osservazione di una mamma, poco contenta che nei giardini di Villa Olmo i bambini siano stati ripresi dai poliziotti perché correvano. Scrive: "L’ultima novità della nostra città è che i bimbi non possono più correre sui prati di Villa Olmo, con tanto di polizia che controlla e ti richiama e ti dice di andartene. Che tristezza! Rimarrà una città solo per i turisti che passano un giorno solo".

In realtà in molti fanno notare che non è una novità: "È sempre stato cosi!, risponde un utente, era vietato sostare sulle aiuole del parco, come in tutte le città del resto! E c’è stato sempre il cartello “vietato calpestare le aiuole” e addirittura la bicicletta solo a mano. Meglio così che vedere gente che prende il sole o addirittura gli ombrelloni! Ci sono i parchi apposta, per bambini, per gli amici a quattro zampe e per prendere il sole!". Effettivamente, come fanno notare, la regola è sempre la stessa: sul giardino frontale è vietato, nel parco dietro è lecito. Ma in molti si indignano comunque: cosa c'è di più bello che vivere i parchi e vedere i bambini rincorrersi nei prati? C'è chi, per sostenere questa tesi, fa paragoni con tutti i parchi cittadini d’Europa dove "si può stare sui prati: per esperienza Parigi, Barcellona Madrid Monaco Vienna". E ancora: "In tutto il mondo i prati sono fatti per la gente, per farci il Picnic, prendere il sole etc, pure nell'ordinaria Svizzera!". I cittadini di Como sulla questione sono divisi in due: chi preferisce preservare l'eleganza del luogo, almeno nello spazio frontale, chi vorrebbe maggiore "modernità" come molti pachi europei. Voi come la pensate?