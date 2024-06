Baita Monte Goi, l'incantevole rifugio della Spina Verde

Ad Albate, a un paio di chilometri dal centro di Como, tra gli alberi del Monte Goi e del parco Spina Verde un luogo unico e una baita incantata. La Baita Monte Goi è perfetta per chi vuole unire al piacere della convivialità a tavola due passi nella natura, su sentieri non impegnativi e accessibili a tutti.

La cucina, di Baita Monte Goi, è fatta di poche semplici regole che rispettiamo quotidianamente: la scelta di alimenti freschi e di alta qualità, l'amore e il rispetto per tutto ciò che prepariamo, la scelta di piatti della tradizione e la preparazione dei dolci rigorosamente in baita. Il Chiosco Goi è un suggestivo ritrovo nel bosco che offre, nel periodo primaverile ed estivo, ristoro a tutti coloro che vorranno godere della tranquillità all'aria aperta sorseggiando un ottimo drink, un bicchiere di vino, una bibita o soltanto un buon caffè.

Un vero e proprio "polmone verde" sopra Como, ricco di innumerevoli varietà di piante ad alto fusto come il castagno, il tiglio, la betulla e il pino silvestre. Luogo ideale per passeggiate in tutte le stagioni, tanti sentieri da percorrere per rigenerare corpo e anima. Non mancano inoltre innumerevoli occasioni per feste ed eventi unici in una location indimenticabile.

Baita Monte Goi si trova all'interno del parco Spina Verde ed essendo area protetta, NON è consentito arrivarci con mezzi propri.

Un esempio di menù

Antipasto caldo e freddo con salame campagnolo, pancetta rustica, speck, crostone pestato alle erbe con lardo e miele, crostino integrale con pomodorini gialli confit al miele, crema di ceci aromatizzata al timo Primo piatto: gnocchi di patate con fonduta di taleggio e porri Secondo piatto: stinco cotto a bassa temperatura con ristretto di bonarda, chips di cipolla e polenta taragna.

​Come arrivarci

Parcheggio in piazza IV Novembre o strade limitrofe.

Partenza a piedi da via alla Zocca, seguendo le indicazioni "BAITA" entrare nel bosco seguendo il sentiero N.5 della Spina Verde.

Percorrere il sentiero a ciotoli in salita all'interno del bosco, la salita sarà di circa 1 Km, tenere la sinistra ed arriverete in baita !!

Lunghezza percorso circa 1 Km.

Altitudine Monte Goi circa 430 Mt.

Dislivello da percorrere 135 Mt.

Se non volete camminare (sicuri?)

Per tutti i clienti che prenotano pranzo o cena servizio con la Jeep

A BORDO DELLA JEEP NON SONO AMMESSI GLI ANIMALI

Tel. 349 1046482

​

​