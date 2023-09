Baita Monte Croce, un paradiso a due passi da Como

La Baita Monte Croce nasce nel 1904 come “Baita Corridori” come svago per i lavoratori nel fine settimana, per offrire ristoro ai numerosi amanti della cucina semplice e casalinga e per salutari passeggiate nella natura a due passi da Como. La Baita Monte Croce oggi mantiene vive le tradizioni della cultura popolare sia con i piatti che propone, che con le manifestazioni che si svolgono come le gare di bocce, gare di carte, tortellate e castagnate. La baita sorge tra pini secolari e castagni ricchi di frutti, ambiente ideale per passeggiate, dove i bambini potranno finalmente riscoprire il contatto con la natura. Una volta raggiunta la Baita Monte Croce, potrete godervi uno splendido panorama del Lago di Como e delle montagne lariane. Facendo qualche passo più in là potete ammirare la croce di Sant'Eutichio che domina Como e percorrendo il sentiero arrivare al Belvedere che vi stupirà con la sua vista mozzafiato.

La cucina

Una cucina casalinga, infatti i missoltini arrivano da un piccolo pescatore di Bellagio, le farine arrivano dal mulino a pietra di “Olgiate Comasco”, le carni a km zero, i formaggi della zona, i dolci sono tutti fatti in casa, l' olio è d'agricoltura biologica, il vino arriva da piccoli produttori, l'acqua naturale arriva direttamente dalla fonte della nostra montagna. Tutto l'anno potrete gustare piatti tipici: misultitt in stagione, salumi nostrani, nervetti, polentauncia, pizzoccheri, cazzuola, selvaggina, stracotto d'asino, brasati, funghi in stagione, torte casalinghe.

Dove

Grazie alla Spina Verde la strada è stata sistemata ed è accessibile a tutte le auto. La Baita si trova a Como in via Monte Croce, 2. Per cho arriva da Milano, autostrada A9, uscita Como Centro, direzione Como. Alla prima rotonda Direzione San Fermo / Svizzera. Alla seconda rotonda direzione Svizzera/ San Fermo proseguire per la Via Gabriele D'Annunzio al terzo semaforo a destra per Via Bregno e seguire le indicazioni per le baite oppure lasciare le auto nel posteggio e proseguire a piedi per il parco.