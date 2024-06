Avril Lavigne, ritorno sul lago di Como

Il prossimo 9 luglio Avril Lavigne sarà in concerto a Milano per gli I-Days sul palco dell’Ippodromo Snai San Siro con il suo Greatest Hits Tour. Intanto la popstar canadese si è goduta qualche giorno di relax sul lago di Como, dove era già stata nel 2018 con l'allora fidanzato Philip Sarofin. In questa occasione Avril Lavigne è stata avvistata, un anno dopo la sua separazione dal rapper Tyga, insieme a un nuovo misterioso compagno mentre si scambiano effusioni in barca prima di ritirarsi in una lussuosa dimora affacciata sul Lario.

Avril Lavigne

Raggiunge il successo mondiale nel 2002 con il singolo Complicated, che la fa diventare un idolo per gli adolescenti di tutto il mondo per via della sua personalità ribelle. Nello stesso anno viene pubblicato il suo album di esordio, Let Go, che ha venduto oltre venti milioni di copie nel mondo e ricevuto il plauso della critica specializzata. Grazie al suo impatto nella cultura musicale, Avril Lavigne è stata definita come «principessa del pop punk». La consacrazione avviene con il secondo album, Under My Skin (2004), distribuito in circa sedici milioni di copie e trainato dal successo dei singoli Don't Tell Me e My Happy Ending. Nel 2007 è il turno del terzo album in studio, The Best Damn Thing, stampato in otto milioni di copie e preceduto dal singolo Girlfriend, l'unico brano della cantante ad aver raggiunto la prima posizione nella Billboard Hot 100. Dopo aver preso una pausa di circa quattro anni, Lavigne torna sulle scene musicali pubblicando prima l'album Goodbye Lullaby (2011) e poi l'omonimo Avril Lavigne (2013), entrambi influenzati da una forte impronta personale e introspettiva; in seguito a un'altra pausa, dovuta principalmente alla contrazione della malattia di Lyme, pubblica nel 2019 il nuovo album Head Above Water. Nel 2022 pubblica il settimo album in studio Love Sux.

Dall'inizio della sua carriera ha venduto più di 50 milioni di album e oltre 50 milioni di singoli diventando la terza artista femminile canadese di maggiore successo in termini di vendite, dietro solo a Céline Dion e Shania Twain. Ha ricevuto otto candidature ai Grammy Award, tre ai BRIT Award e si è aggiudicata un MTV Video Music Awards, due MTV Europe Music Awards, sette Radio Disney Music Awards e nove Juno Award. Oltre alla musica, Lavigne dedica del tempo anche ad altre attività, come la creazione di una sua fondazione benefica, una linea d'abbigliamento mirata al mercato giovanile, la Abbey Dawn, e la realizzazione di tre fragranze di profumi.