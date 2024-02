Au Cinema, la musica di Peppe Voltarelli è un bellissimo film

Peppe Voltarelli è un grande artista da sempre molto amato anche a Como, dove recentemente è stato protagonista prima insieme a Davide Van De Sfroos al Lake Sound Park di Cernobbio, poi a Strade Blu Live a Como e infine al Macello di Naggio con il suo nuovo album La grande corsa verso Lupionópolis, lavoro che l'ha portato nuovamente a sfiorare quel Premio Tenco già conquistato in passato.

Ed è proprio da qui che arriva Au Cinema, secondo singolo estratto dal suo nuovo disco dopo Nun signu sulu mai. In questo caso Voltarelli vuole raccontare con poesia e ironia il cinema come bisogno collettivo e spirituale. Con la stessa anima che contraddistingue le sue performance live, perché Peppe Voltarelli è un'artista nell'accezione più nobile e completa del termine. Da qui l’idea di ricostruire sul set del videoclip una vera e propria scena cinematografica con tante citazioni storiche nei costumi e nelle atmosfere. Il videoclip, diretto da Lele Nucera, realizzato con gli attori e le maestranze della Scuola Cinematografica della Calabria di Siderno e patrocinato dalla Calabria Film Commission, è un ulteriore tassello che unisce gli artisti calabresi nel nome del cinema e dell’arte da vivere, da produrre, da inventare e da esportare. In Au Cinema Voltarelli si trasforma da spettatore a protagonista, portando il sogno del cinema alla realtà attraverso una cinepresa Super 8. La scena cinematografica, ricca di citazioni storiche nei costumi e nelle atmosfere, trasmette il messaggio di come il cinema sia una parte essenziale della nostra vita collettiva.

Il brano, con cui Voltarelli ci trasporta ancora una volta nel suo magico mondo, vissuto e autentico, poetico e sognante, è stato registrato negli Stati Uniti a New York con una band di incredibili musicisti newyorkesi, prodotto da Simone Giuliani, pianista e arrangiatore italiano basato a Los Angeles, già con Bocelli ed Elisa, e registrato nel EastSide Sound Studio da Marc Urselli, tre volte Grammy come miglior ingegnere del suono.

Peppe Voltarelli

Peppe Voltarelli è un cantante calabrese, autore di canzoni, attore e scrittore. Attivo dal 1990 come fondatore, voce e leader de Il parto delle nuvole pesanti, band di culto del nuovo folk italiano. Da solista ha pubblicato sette album in studio, quattro colonne sonore e due concerti. Si è aggiudicato tre volte la Targa Tenco, con Ultima notte a Malá Strana nel 2010 come miglior album in dialetto, con Voltarelli canta Profazio nel 2016 e con Planetario nel 2021, entrambi come miglior album interprete. È stato attore protagonista e coautore del film La vera leggenda di Tony Vilar di Giuseppe Gagliardi, primo mokumentary italiano. Vanta collaborazioni con Claudio Lolli, Teresa De Sio, Sergio Cammariere, Otello Profazio, Roy Paci, Carmen Consoli, Bandabardò e Amy Denio. Un’attività concertistica da sempre intensa lo ha portato a suonare in 23 paesi in tutto il mondo e suoi dischi sono stati pubblicati in Europa, Argentina, Canada e Stati Uniti. L’ultimo lavoro, il disco La grande corsa verso Lupionòpolis, è stato registrato a New York e pubblicato da Visage Music nel 2023.