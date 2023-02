Nuova collezione Icon: Armani sfila sul lago di Como

"Negli anni ho costruito un repertorio di forme immediatamente riconoscibili. Le giacche decostruite, i blouson di cashmere, così come i capi in velluto. Nella collezione Icon ho mescolato tutto in modo eclettico, immaginando un uomo davanti al proprio guardaroba, che si veste assecondando l’istinto e il desiderio del momento." Così Giorgio Armani sulla nuova collezione Icon che ha deciso di presentare sul lago di Como con un bellissimo spot.

Protagonisti della nuova campagna pubblicitaria Icon, firmata dal grande stilista internazionale, sono padre e figlio che si incrociano sul Lario: il primo a bordo dello storico Nibbio, il secondo mentre pilota un moderno motoscafo, naturalmente entrambi elegantissimi nei loro abiti firmati Armani, icona del Made in Italy. I due protagonisti dello spot arrivano dalla meravigliosa Villa Pliniana, storico complesso del lago di Como gestito dal Sereno di Torno.

Armani Icon

Un classico irrinunciabile del guardaroba sartoriale maschile rivisitato in chiave contemporanea, la giacca monopetto di velluto ha una vestibilità asciutta ed è impreziosita da bottoni in corno. Giacche dalle forme semplici e dalle stoffe morbide, nelle quali potersi muovere in libertà e naturalezza come in una seconda pelle. Capi che si contraddistinguono per le linee pulite e le forme essenziali, per la sartorialità ricercata e l'attenzione al dettaglio, espressione di un'eleganza disinvolta e senza tempo. Tra gli elementi distintivi della collezione, i materiali pregiati e un look ricercato che valorizza la figura. Silhouette fluide e linee discrete rendono la collezione Icon versatile e adatta a tutte le occasioni.