Lago di Como, Andrea Bocelli atterra in elicottero in Tremezzina

In Tremezzina nel weekend è arrivato anche Andrea Bocelli. Scuotendo il lago di Como, il suo elicottero è atterrato nella tarda mattinata di sabato posandosi di fronte l'isola Comacina.

L'artista toscano, giunto per l'occasione direttamente dalla sua Forte dei Marmi, era infatti atteso per esibirsi a una matrimonio vip a Villa Balbiano, una delle dimore più ambite sula Lario dalle celebrità. Tenore e pop star, Bocelli è stato accolto con affetto dai presenti che lo hanno salutato con grande calore. Legato all'etichetta discografica Sugar Music di Caterina Caselli, è uno dei cantanti italiani più conosciuti nel mondo. Il 2 marzo 2010 il suo nome è stato inserito nella Hollywood Walk of Fame per la sua attività nel campo della musica.