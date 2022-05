Chi è Amaury Nolasco, l'attore americano avvistato sul lago di Como

Anche l'attore americano Amaury Nolasco sul lago di Como. La foto sul suo profilo Instagram. I veri appassionati sapranno benissimo chi è, ma per chi leggendo il suo nome non avesse avuto alcuna "illuminazione" ecco dove potete aver visto l'attore dalla lunga e brillante carriera.

Nolasco è originario di Porto Rico da genitori e nei suoi piani non c'era quello di diventare attore ma studiava biologia all'Università. Poi, una volta trasferitosi a New York si è iscritto alla American British Dramatic Arts School. Da qui in avanti sono cominciati i primi ruoli tra cui CSI- Scena del Crimine e E.R.- Medici in prima linea. È passato poi dal piccolo al grande schermo con 2 Fast 2 Furious fino a Trasformers. Ma a determinare il suo successo definitivamente e a renderlo noto al pubblico è stato il suo ruolo nella serie Prison Break a partire dal 2005.