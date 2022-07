Amal e George Clooney, vita da Hollywood sul lago di Como

Ancora loro: Amal e George Clooney. Divi di Hollywood sul lago di Como. Una delle coppie ancora più fotografate dell'estate. Dopo la cena romantica, continua il luglio mano nella mano della celebre coppia proprietaria di Villa Oleandra a Laglio

Questa volta sono stati avvistati mentre attraccavano su una barca per godersi una cena al Grand Hotel di Tremezzo, uno degli alberghi più lussuosi del mondo. Un favoloso abito bianco corto per Amal, abito grigio per George: due star che non passano certo inosservate. Dopo una giornata al lago con i i figli Ella e Alexander, pausa serale per la coppia che continua a portare il lago di Como in giro per il mondo.

Dopo le voci di crisi dei mesi scorsi, peraltro mai confermato dalla coppia ma sempre smentite. non c'è alcuna illazione da fare: Amal e George Clooney sembrano infatti vivere più che mai felicemente la loro vita di coppia iniziata nel 2014, dopo le relazioni dell'attore con Elisabetta Canalis e Stacy Keibler. D'altronde le parole di George Clooney, durante un podcast WTF con Mar Maron dicono tutto: "Non volevo sposarmi. Non volevo avere figli. E poi uno straordinario essere umano è entrato nella mia vita e me ne sono innamorato perdutamente, "Dal momento in cui ho incontrato Amal ho capito che tutto sarebbe andato per il verso giusto".