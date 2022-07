Amal e George Clooney, cena d'amore sul lago di Como

George Clooney e sua moglie Amal si sono concessi una serata romantica sul Lago di Como, dove sono arrivati da qualche settimana nella loro splendida Villa Oleandra di Laglio. L'attore di Ocean's Eleven, 61 anni, ha indossato una camicia blu navy e jeans, mentre Amal, 44 anni, splendida, si è presentata con un mini abito di paillettes verde. Un capo prezioso (vedi sotto) firmato Ermanno Scervino. Inevitabilmente le immagini di questa serata glamour hanno fatto il giro del mondo e con loro il brand Lake Como, sempre più quotato in questa incredibile stagione 2022.

Ermanno Scervino

Ermanno Scervino è una Maison di moda italiana, fondata nel 2000 a Firenze dallo stilistaErmanno Daelli e dall'imprenditore Toni Scervino. Dopo aver vissuto a New York e conosciuto Andy Warhol, Ermanno Daelli decise di lanciare il proprio brand. La linea Ermanno Scervino donna debutta sulle passerelle di Settimana della Moda di Milano nel 2003 con l'AI 2003/04. Nel 2002 nasce la collezione uomo e debutta in passerella come ospite d'onore a Pitti Immagine nel 2005 e nel 2008 a Milano Moda Uomo con la collezione PE 2009. Nel 2004 nasce anche la collezione Ermanno Scervino Junior. Le linee Ermanno Scervino Lingerie e Beachwear nascono nel 2007 in collaborazione con Viamazzini che produce e distribuisce le collezioni. La linea Ermanno Scervino Lingerie è stata lanciata per la campagna autunno-inverno 2008-09, mentre la collezione Beachwear per la primavera-estate 2009. Nel 2013, Ermanno Scervino lancia la collezione Scervino Street, una linea di accessori in pelle, in licenza con ABC Spa.

L'azienda ha sede a Bagno a Ripoli, vicino a Firenze, Italia e ospita i diversi laboratori couture, sartoria, maglificio, abbigliamento Junior, atelier, confezione e sviluppo prototipia. Risiedono nel nuovo quartier generale anche la parte amministrativa e la logistica di produzione e distribuzione di tutto il gruppo. Nel 2008 viene inaugurato uno showroom a Milano. Le collezioni Ermanno Scervino sono distribuite nelle boutique monomarca, in oltre 500 rivenditori al dettaglio e attraverso clienti multimarca. Le collezioni Ermanno Scervino sono prodotte e realizzate in Italia.