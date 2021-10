Anche l'alta gioielleria sceglie il lago di Como

Una nuova campagna pubblicitaria ha come sfondo il lago di Como. Protagonista è Beatrice Borromeo, simbolo dell'eleganza del Made in Italy. Discendente di una delle più antiche e nobili famiglie italiane, Beatrice è da tempo contesa da tutte le più grandi maison della moda in qualità di testimonial. L'ultimo progetto la vede raffinata protagonista del video realizzato tra la capitale della moda, Milano, e, appunto, il nostro magico Lario: prima attraversato in auto lungo la strada che conduce a Villa Carlotta e poi in motoscafo.

Nelle immagini, a colori e in bianco e nero, Beatrice Borromeo indossa i pezzi iconici (Opera, Ramage, Rombi, l’ultimissima versione della linea Blossoms e gli immancabili gioielli Hawaii) della celebre maison fondata da Mario Buccellati e acquistata lo scorso anno dal gruppo svizzero Richemont, già proprietario dei marchi Cartier e Van Cleef & Arpels.