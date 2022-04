Alessandro Borghese, fuga d'amore sul lago di Como

Location Villa d'Este, Cernobbio. Ma non per girare una puntata del suo popolare format televisivo "4 Ristoranti": più semplicemente, come l'ha definita Alessandro Borghese, il popolare chef figlio di Barbara Bouchet, una fuitina. Insomma una fuga d'amore sul lago di Como insieme alla moglie Wilma Oliverio. Un momento di svago fissato ieri con alcune stories Instagram girate all'interno del più famoso 5 Stelle del mondo e con Lucio Dalla e la sua "Se io fossi un angelo” a fare da colonna sonora. Poi via per la vecchia Regina verso Laglio a bordo della sua Porshe rosso fiammante. Un ritorno sul Lario dopo la puntata del 2018 di 4 Ristoranti che aveva portato Borghese a Como in veste di conduttore della serie che allora premiò il Crotto del Sergente di Lora.