AD100, tra i designer più influenti del mondo ci sono anche i comaschi Draga & Aurel

AD100, ovvero i 100 nomi del 2022 selezionati da AD. Architetti, designer e interior decorator che stanno rivoluzionando regole e scenari della progettazione internazionale. Sostenibilità ambientale e sociale, craft e hi-tech, tradizione e avanguardia, queste le linee guida di chi disegna gli ambienti del nostro futuro. Che comincia adesso. Tra questi 100 professionisti del settore troviamo anche Draga Obradovic e Aurel K. Basedow, che reinventano pezzi di design vintage su misura nel loro studio di Como. Opere uniche che hanno dato loro una meritata fama internazionale.

Draga & Aurel

Fondato nel 2007 nella città di Como, Draga & Aurel è uno studio di design multidisciplinare che lavora lungo lo spettro dell'arredamento, del tessile e dell'interior design. Draga Obradovic ha iniziato la sua carriera nel settore della moda, prima lavorando a Londra e Milano come stilista tessile per poi stabilirsi a Como. Aurel K. Basedow si è laureato in Belle Arti all'Accademia di Belle Arti di Milano

Grazie ai loro metodi comprensivi, combinati con un approccio artistico al materiale e alla composizione, Draga & Aurel sono ampiamente riconosciuti per la loro intelligente reinvenzione di pezzi di design vintage su misura. La loro mostra al Salone del Mobile 2009 ha introdotto il duo sulla scena mondiale; hanno lavorato in partnership con il produttore italiano di pelletteria Baxter, il marchio di carta da parati Wall&Deco, il principale rivenditore di moda americano Anthropologie e l'azienda italiana di mobili di lusso Visionnaire. Inoltre i loro progetti di interni, come quelli pe la siciliana Dimora delle Balze e il Café & Bistrot di Cannavacciuolo a Novara, hanno ampliato la loro ricercata estetica nel regno dell'ospitalità e dello stile di vita.

In occasione della Milano Design Week 2019 il duo di designer ha presentato Transparency Matters, una mostra di pezzi in edizione limitata, interamente fabbricati a mano nel loro atelier di Como. Successivamente Draga & Aurel hanno partecipato con un progetto site-specific a Nomad Circle, la vetrina per l'arte contemporanea e il design da collezione, nell'edizione 2019 a Venezia e nel 2020 a St. Moritz.