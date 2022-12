Tra i designer più influenti del mondo ci sono anche Draga & Aurel

Cento nomi, cento storie, cento talenti: è AD100, la selezione di architetti, designer e interior decorator che stanno cambiando il mondo del progetto. Un viaggio che esplora le idee rivoluzionarie del panorama creativo di questo 2023. Nella Top 100 della più autorevole rivista di settore, troviamo nuovamente Draga Obradovic e Aurel K. Basedow: Il loro studio comasco, Draga & Aurel, è stato infatti inseriti, come lo scorso anno, nella prestigiosa èlite che sta rivoluzionando l'arte degli interni nel mondo.

"Draga Obradovic e Aurel K. Basedow - scrive Ad - sono una delle coppie d’oro del design italiano e vantano al loro attivo collaborazioni con Baxter, Wall&decò, Anthropologie, Visionnaire e Essential Home/DelightFUL e da quest’anno anche con Gallotti&Radice. Mescolano con nonchalance la loro attività per la produzione industriale con pezzi a metà tra arte e design prodotti a mano nell’atelier di Como come la collezione Transparency Matters, presentata all’ultima Design Week all'interno della Galleria Rossana Orlandi e The Candy Box la capsule collection per Nilufar Gallery liberamente ispirata al mondo delle caramelle. L’ultima apparizione del duo, alla quarta edizione del Lake Como Design Festival dove insieme a Galerie Philia hanno realizzato un’installazione con i loro più recenti pezzi di arte e design. Ma ci sono altre news importanti a fine novembre debutteranno con la loro collezione insieme a Todd Merrill studio a Design Miami".

Main exhibitions and site-specific projects

Design Miami with Todd Merrill Studio, Miami, 2022

Salon Art + Design with Todd Merrill Studio, New York City, 2022

Lake Como Design Festival with Galerie Philia, Como, 2022

Coralia with Rossana Orlandi Gallery, Nomad Circle, Capri, 2022

In the Mood for Seventies at Rossana Orlandi Gallery, Milan Design Week, 2022

The Candy Box at Nilufar Gallery, Milan Design Week, 2022

Per Speculum in Aenigmate at Contemporary Cluster, Brancaccio Palace, Rome, 2022

Cabinet de Virtuosités by Galerie Philia (collective exhibition), Paris, 2021

Golia at Rossana Orlandi Gallery, Milan Design Week, 2021

Bokeh at Mint Shop London (collective exhibition), London Design Week, 2021

Mimetic Dialogues, Nomad Circle, St. Moritz, 2021

Ormeggi, Nomad Circle, Venice, 2019