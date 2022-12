I colori delle feste, 5 luoghi scelti da Regione Lombardia: due sono sul lago di Como

Regione Lombardia, sulla sua pagina ufficiale di Instagram cerca di far scoprire ogni angolo della regione e specialemnete quelli piu' particolari, illuminati. "Luci colorate, ombre festose, scintille natalizie, panorami antichi che si accendono di nuove sfumature. Sotto le Feste,

ogni città e ogni piazza risplende di un fascino nuovo e incantato che non può avere una sola tonalità: perché mille sono i colori delle festività, e ognuno ricerca e ammira il suo preferito!". Due sono le località comasche particolarmente apprezzate: Nesso e Domaso, che portano in alto il nome del lago di Como che comunque resta una delle mete piu' affascinanti anche per il Natale.

Le altre foto scelte per il post ritraggono Bergamo, Mantova e Milano.