La magia del lago del Segrino, come in cartolina: è il più pulito d’Europa

Il lago del Segrino ha un'atmosfera tutta sua, un'energia rigenerante data dalla quiete delle sue acque che assorbono i colori delle stagioni e li riflettono con tonalità di una bellezza rara e pura. Si può percorrere interamente il suo diametro in circa un'ora di cammino, qualcosa di più se ci si vuole fermare ad ammirare il paesaggio o a fare qualche foto. La strada è adatta a tutti ed è una passeggiata che può essere percorsa proprio da tutti senza alcuna difficoltà, anche le mamme con i bambini o le persone anziane possono tranquillamente godere di questa passeggiata.

Il lago de Segrino si trova nella Brianza comasca ed è una vera visione. Specialmente per chi vive nell'Erbese può essere una valida alternativa alle gite sul lago di Como. Il lago del Segrino è un piccolo lago lombardo prealpino situato tra i comuni di Canzo, Longone al Segrino e Eupilio. Di forma stretta e allungata, sorge nella valle delimitata dal Monte Cornizzolo e dal Monte Scioscia nel triangolo lariano. Nella Gallery le foto di Stefano Luciano dal drone per percorrerlo in tuttoil suo perimetro.

Il lago del Segrino è considerato, come riportato sul sito di Marco e Beatrice Villa, Gite in Lombardia, il lago più pulito d’Europa in virtù delle sue fonti sotterranee e dell’assenza di inquinamento da industria o da eccessivo sfruttamento turistico. Per quanto riguarda la vegetazione è quella tipica formata da canneti e ninfee ed è noto anche per le oltre 100 specie di uccelli tra cui il germano reale, l’airone cinerino, il martin pescatore, il picchio verde.