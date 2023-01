Edoardo il pilota prodigio campione italiano a 11 anni: dalla Scuola Moto Como al tetto del mondo

La prima volta in cui Edoardo è salito in sella aveva quattro anni: era una motoretta elettrica che il papà gli aveva rimesso a nuovo. "Nel 2015 ho visto questa motoretta elettrica in carrozzeria, da un amico, a Desio. Lui gliel'ha regalata ma era da aggiustare. L'ho pulita tutta, ho cambiato l'olio, la catena, la batteria ed Edo è salito in sella. Ci ha stupito: ci siamo resi conto che non era solo un gioco. Edo non aveva paura del vuoto e nemmeno della velocità". E così il papà lo ha portato a Como, alla scuola di motociclismo. Con la sua moto con il numero 31 - la data del suo compleanno - nel 2017 ha corso i campionati interregionari arrivando primo e nel 2018 è stata la volta della prima gara in Spagna, in Andalusia. Poi è arrivato il primo posto nel campionato Italiano Minimoto Junior A nel 2019 e il titolo di vicecampione europeo fino al 2023 che vedrà Edoardo impegnato per il campionato categoria P2 190 Ohvale GP con il team Leopard che ha dato vita anche a una Academy con Mauro Noccioli come capotecnico. Un nome che non passa inosservato, un mago delle dueruote che in passato ha lavorato con grandi del calibro di Valentino Rossi, Biagi e Melandri. "Vedere Edoardo che lavora al suo fianco è qualcosa di impagabile, una emozione unica" spiega non senza un po' di emozione papà Daniele. Il primo a vedere negli occhi di quel bambino la stoffa di chi vuole vincere però è stato il pilota motociclistico brianzolo, scomparso nel 2016, Fabrizio Pirovano.

"Quando Edo aveva cinque anni lo avevo portato con me in officina per far vedere la mia moto e abbiamo incontrato Fabrizio Pirovano. A Edoardo avevo comprato una motoretta elettrica e quel giorno feci vedere a Pirovano i suoi video in sella. Lui mi disse, in brianzolo, 'Questo bambino ha gli occhi furbi, cattivi'. E mi propose di farlo correre. Fu il primo vero pilota che Edo incontrò e gli fece vedere la sua moto".

Ha undici anni e da quando ne aveva cinque non gioca con le moto. Lui corre. E va veloce. Edoado Savino, già campione italiano e vicecampione europeo, frequenta la prima media a Monza e abita con la sua famiglia a Cesano Maderno di cui è anche già cittadino emerito. Studia, gioca a calcio con gli amici e ha già una brillante carriera da pilota avviata. Una passione quella per le moto ereditata dal papà Daniele, motociclista da sempre. E adesso è diventato un sogno che sta conquistando da solo, curva dopo curva.

edoardo savino-3

E da quando aveva otto anni Edo è un pilota vero, con licenza agonistica. Ma anche lui lo sa che non è un gioco: si allena sei volte a settimana alternando sessioni in pista con la moto a sedute di potenziamento lavorando in palestra sui riflessi, sulla forza esplosiva e sul cardio. "Mi ricordo che la prima volta che sono entrato in moto nella minipista della scuola ero addirittura più piccolo delle gomme impilate ai lati che delimitavano l'area. Un giorno stavo andando piano piano in sella e mi sono girato per vedere se da dietro arrivava qualcuno e sono finito direttamente contro il muro di gomme che era più alto di me e mi ci sono spiaccicato" ricorda ridendo Edoardo pensando ai suoi inizi. "Un'altra volta dopo una frenata la moto mi si è imbarcata ed è balzata via, uscendo fuori pista e finendo nel parcheggio attraverso un buco nella rete. Io sono rimasto invece con le mani alzate, in alto, come si vede nei film quando qualcuno viene arrestato e mi sono spiaccicato con la faccia sulla rete. Tutti si sono messi a ridere".

Una curva una volta però gli ha giocato un brutto scherzo, con un terribile incidente che gli è costato sei costole rotte e tanta paura. "Era il 25 aprile 2021, durante una gara a Magione" ricorda papà Daniele. "Era la prima gara di campionato ed Edo stava lottando per la prima posizione. Al quinto giro la sua moto si è toccata con quella dell'avversario ed è finito a terra". E si è fatto male.

Ma questo spaventoso incidente non l'ha fermato e poco più di un mese dopo era ancora in pista. Ora Edo si prepara per la prima gara in calendario: il 28 maggio a Ortona. A undici anni è già membro dei Talenti Azzurri ed è uno dei 23 piloti italiani selezionati tra tutte le categorie supportati dalla federazione Motociclistica Italiana. Ma ciò che conta di più è che ogni volta che sale in sella si emoziona. "E' una sensazione unica. Difficile descriverla, puoi capirla solo se la provi. E' una sensazione che ti fa provare insieme paura e vertigine, come se volassi. Quando corro su un rettilineo e arrivo a 160 km/h e sento la moto il cuore inizia a battere forte, è l'adrenalina" racconta Edoardo con la voce squillante, entusiasta. Con l'energia di chi il mondo vuole andare a conquistarlo, correndogli incontro. Velo