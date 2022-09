Le borse rubate sotto gli occhi di tutti in centro a Como

Che in tutte le grandi città o quelle particolarmente visitate per turismo, eventi e affari ci siano (purtroppo) molti episodi di furti e borseggi non è certo una novità. A Como sembrerebbe quasi un'abitudine e a testimoniarlo sono i vari utenti del gruppo Sei di Como se... che rispondono al post di Gabriella che scrive:

"Furto: oggi alle ore 13.30 in pieno giorno seduta in un caffè di Piazza Volta gremito di persone, venivo derubata della mia borsa, pubblico questo post per segnalare che il furto era progettato, una signora ben distinta seduta alle mie spalle vedendo la borsa appoggiata alla sedia ha probabilmente contattato l'autore del furto che in pochissimi minuti mentre mi accingevo a prendere il caffè ruba la borsa. La signora ha visto tutto, negando di descrivermi, aggiungendo che nel tavolino in cui ero seduta quasi ogni giorno si ripetono furti di questo genere. Se qualcuno dovesse trovare i miei documenti mi contatti qui. Pieno giorno in centro nella città del lago più bello del mondo succedono episodi di microcriminalità". Questo post è stato messo due giorni fa nel gruppo dove i Comaschi si scambiano opinioni, consigli e purtroppo alcune volte si raccontano anche episodi di questo tipo. Quello che è emerso dalla vivace discussione è che la signora Gabriella non sarebbe la sola ad aver subito furti in pieno giorno a Como.

In molti sono dell'idea, ma chiaramente spetterà alle forze dell'ordine stabilirlo, che ci sia una vera e propria tecnica studiata per sottrarre le borse davanti agli occhi di tutti in pieno giorno e in centro città. Le ladre sarebbero, secondo alcune ipotesi, due donne perché, spiega l'autrice del post: "...sono professionisti con tecniche ben collaudate mio caso erano in coppia, due donne perché una borsa da donna la può prendere solo una donna per non dare sospetti al momento".

Risponde Simone dicendo che a sua madre, per esempio, era successo in piazza Cavour: "...seduta con la borsetta sotto la sedia, non si è accorta di nulla. A lei i documenti sono stati ritrovati per fortuna".

E ancora un altro messaggio social nei gruppi Facebook della città dove una donna lamenta il furto della borsa, sempre nella prima settimana di settembre 2022, tra viale Varese e via Volta: "Restituitemi almeno le chiavi e i documenti".

Per qualcuno nel 2022 è ingenuo lasciare la borsetta attaccata alla sedia del bar mentre si sorseggia un caffè, ma per altri, tra cui l'autrice del post dovrebbe essere un sacrosanto diritto poter stare su un tavolino all'aperto senza paura di essere derubata. Tutti sono dell'idea che servirebbero maggiori controlli, perché questi borseggiatori hanno imparato a confondersi tra la gente senza dare nell'occhio.

" Troppi in giro in città travestiti da insospettabili, conclude Gabriella, ho pubblicato questo post per avvertimento a tutti quelli che leggono. È una città fuori controllo non un ombra di sicurezza da parte delle istituzioni..."