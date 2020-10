Chrissy Teigen e John Legend, disperati per la perdita del loro terzo figlio, si erano sposati sul lago di Como

Un tema delicato, ma che sono loro a voler affrontare per primi tramite i social. Chrissy Teigen e John Legend, sposi sul lago di Como nel 2013, hanno parlato della tragedia che stanno vivendo: quella della perdita di un figlio. Chrissy aveva avuto problemi negli ultimi mesi di gravidanza e nonostante i medici abbiano fatto di tutto per salvare il piccolo, il bambino è nato morto. È accaduto il 30 settembre.

«Siamo sotto shock e in quel tipo di profondo dolore di cui hai sentito parlare ma che non hai mai provato prima — scrive la modella sui social. Non siamo stati in grado di bloccare l’emorragia e di dare al nostro bambino il sangue di cui aveva bisogno, nonostante le molte trasfusioni. Non è bastato. Non abbiamo mai deciso i nomi dei nostri figli fino all’ultimo momento possibile dopo la nascita, prima di lasciare l’ospedale. Ma qui, per qualche ragione, avevamo cominciato a chiamare Jack il bambino che avevo in grembo. Per noi sarà per sempre Jack. Jack ce l’ha messa tutta per essere parte della nostra piccola famiglia, e lo sarà per sempre. Al nostro Jack — sono così addolorata che i primissimi momenti della tua vita abbiano incontrato così tante complicazioni, di non averti potuto dare la casa di cui avevi bisogno per sopravvivere. Ti ameremo per sempre. Grazie a tutti quelli che ci hanno mandato pensieri positivi, energia e preghiere. Sentiamo davvero la vostra vicinanza e ve ne siamo riconoscenti. Siamo immensamente grati per la vita che abbiamo, per i nostri meravigliosi bambini Luna e Miles, per tutte le cose meravigliose che abbiamo potuto sperimentare. Ma non tutti i giorni può brillare il sole. Nel giorno del nostro dolore più buio, piangeremo e urleremo. Ma ci abbracceremo e ci vorremo bene l’un l’altro ancora più forte, e lo supereremo...»

Il loro matrimonio sul lago di Como

La modella americana Chrissy Teigenn e la pop star John Legend si sono sposati sul lago di Como il 31 agosto 2013, e le nozze sono state celebrate a Villa Pizzo, dimora del XII secolo immersa nello splendido parco di Villa d’Este a Cernobbio - ma il loro amore per il Lago di Como è rimasto costante nel tempo.

La celebre coppia, che ha due figli Luna Simone e Miles Theodore, rispettivamente di anni 4 e 2, viaggia spesso in lungo e in largo per il mondo: Bali, Marocco, Venezia, eppure il Lario ha un posto speciale nel loro cuore, come ha dichiarato Chrissy in varie interviste negli Stati Uniti: "La prima volta che John e io siamo andati sul Lago di Como ci ervamo appena conosciuti ed è stato davvero magico. Ci siamo innamorati lì perché è un posto così bello e il momento era quello giusto per portare la nostra relazione allo step successivo".

Chrissy aggiunge un particolare molto romantico: "Mi ricordo di aver pianto quando la vacanza è finita, poiché mi chiedevo se avrei mai vissuto di nuovo qualcosa di così perfetto.... Venezia ha uno charme unico, Firenze il cibo migliore, ma il lago di Como resterà per sempre il mio luogo preferito".