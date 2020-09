Pace fatta tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: arriva il bacio appassionato sul lago di Como

Da mesi Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, avevano deciso di prendersi una pausa di riflessione dalla loro love stoty, nata all'interno della casa del Grande Fratello (dove entrambi erano concorrenti) ma resistita poi, per anni, anche nella vita reale.

I primi dissapori tra i due erano cominciati questa estate in Costa Smeralda dove la bella sorella di Belen Rodriguez aveva fatto in fretta e furia i bagagli, a causa di una lite. Da allora i fan della coppia hanno sempre sperato in una riappacificazione che è, infine, avvenuta (almeno ufficialmente) sul Lago di Como.

I due ex gieffini si sono fatti immortalare mentre si scambiano un bacio appassionato sulla terrazza dell'Hotel Tremezzo. La foto postata sui rispettivi profili Instagram ha fatto letteralmente impazzire i fan, che tifavano affinchè la coppia si riunisse.

Il lago di Como è una destinazione molto amata dalla famiglia Rodriguez che già nel mese di giugno aveva trascorso un fine settimana sul Lario. In quell'occasione, oltre a Cecilia, era presente anche Belen Rodriguez con il figlio, il piccolo Santiago, nato dal matrimonio col ballerino Stefano De Martino.