8 luoghi da visitare se ami Star Wars, partendo dal lago di Como

Se si rimani fedeli alla finzione cinematografica, Tatooine e la Foresta della Luna di Endor sembrano appartenere ad una galassia molto, molto lontana. Tuttavia i mondi immaginari di Star Wars, la storica saga accesa sul grande schermo da George Lucas nel 1977, sono più vicini di quanto, rapiti dalla magie stellari. si possa pensare. I fantastici luoghi di questi pianeti immaginari sono infatti ispirati e filmati in luoghi del mondo reale, dalle cime scoscese e dalle isole battute dal vento delle Highlands scozzesi alle antiche rovine e alle case imbiancate a calce della Tunisia. E ovviamente, come noto, dal lago di Como sino alla Norvegia passando per le Canarie e l'Irlanda.

Non a caso, come ricorda il National Geographics nel suo recente articolo, Luke Hull, lo scenografo della nuovissima serie originale di Star Wars Andor, in streaming su Disney+, afferma che le riprese in esterni - piuttosto che l'utilizzo di effetti CGI, creati con un software per computer in modalità statica o dinamica, 2D o 3D e utilizzato in modi nascosti o evidenti - possono essere una fonte di ispirazione fondamentale per riempire ed espandere un mondo immaginario.

E allora non occorre un Millennium Falcon per visitare i paesaggi ultraterreni che i nostri eroi combattenti della Resistenza e le forze imperiali chiamano casa. Basta prendere un aereo di liena, un treno, una barca o un'auto per le otto location suggerite dalla celebre rivista americana che dedica la copertina dell'articolo a Villa del Balbianello, ribattezzata Naboo in Star Wars.

1 . Lake Como, Italia

Naboo, Attacco dei Cloni, Episodio II

Basta trovare l'angolazione giusta per ritrovare alcune scene famigliari girate sul nostro lago di Como. Diverse scene del pianeta Naboo, tra cui il soggiorno di Padmé e Anakin a Villa Varykino, sono state girate sul Lario. il terzo lago più grande d'Italia. Villa del Balbianello è stata utilizzata come set per il matrimonio segreto tra Padmé e Anakin in L'attacco dei cloni.

2 . Lanzarote, Isole Canarie, Spagna

Ferrix, Star Wars, Andor

Nelle Isole Canarie, la Laguna Verde di Lanzarote (Charco de los Clicos), vicino alla località balneare El Golfo, era una delle numerose località utilizzate per creare il pianeta desertico Ferrix in Star Wars: Andor.

3 . Isola di Djerba, Tunisia

Tatooine, vari episodi

Molti dei set cinematografici commissionati in Tunisia per Una nuova speranza si stanno lentamente erodendo a causa delle tempeste di sabbia del deserto, ma alcuni, come una spettacolare struttura di Djerba, rimangono.

4 . Redwood National and State Parks, California

La Foresta della Luna di Endor, Il ritorno dello Jedi, Episodio VI

I maestosi alberi del Prairie Creek Redwoods State Park in California hanno ispirato una scena che si svolge nella Foresta della Luna di Endor nel capitolo Il ritorno dello Jedi.

5 . Salar de Uyuni, Bolivia

Crait, Gli Ultimi Jedi, Episodio VIII

In determinate stagioni, un sottile strato d'acqua trasforma il Salar de Uyuni della Bolivia in una magica tela specchiata. Le bianche e spoglie pianure salate divennero il pianeta Crait durante la battaglia finale tra le Forze della Resistenza e il Primo Ordine ne Gli ultimi Jedi.

6 . Puzzlewood, Forest of Dean, Inghilterra

Foresta di Takodana, Il risveglio della forza, Episodio VII

In Inghilterra, il labirinto di sentieri ricoperti di licheni, alberi secolari e antiche rovine di Puzzlewood è stato il luogo del primo scontro tra Kylo Ren e Rey in Il risveglio della forza.

7 . Skellig Michael, Irlanda

Il nascondiglio di Luke , Il risveglio della forza, Episodio VII

Queste case alveare sullo Skellig Michael in Irlanda hanno ospitato monaci in cerca di un rifugio sicuro per praticare le loro credenze tra il sesto e l'ottavo secolo. L'isola e l'ex monastero divennero il nascondiglio segreto di Luke Skywalker ne Il risveglio della forza, Episode VII

8 . Ghiacciaio di Hardangerjøkulen, Norvegia

Hoth, L'impero colpisce ancora, Episodio V

Gli escursionisti saltano attraverso un crepaccio sul ghiacciaio Hardangerjøkulen in Norvegia. I fan di Star Wars potrebbero riconoscerlo come il remoto pianeta di ghiaccio Hoth, dove Han Solo salva Luke Skywalker dopo che il suo tauntaun è stato attaccato da un wampa.