I 5 migliori hamburger di Como con consegna a domicilio

Dopo le 5 migliori pizze da asporto, non poteva mancare il re del fast food. L'hamburger, è uno dei piatti più gustosi che possiamo ordinare e farci consegnare a casa, soprattutto in questo momento in cui i ristoranti in zona rossa sono chiusi. Ne abbiamo selezionati cinque tra i più noti in città e dintorni, senza la pretesa di stilare classifiche, dove l'immortale panino americano è il re della cucina. Con tutte le variazioni dello stile mediterraneo che rende i l'hamburger ancora più appetitoso.

Mystic Burger

Como - via Diaz, 78 - Tel. 031.263171

Mystic Burger nasce nel 2013, Andrea Marti e Massimo Pasqual, brianzoli, ideatori e titolari, cuochi ed amanti della buona cucina, hanno voluto creare e strutturare un progetto che avesse nelle proprio fondamenta soprattutto qualità senza compromessi. Grande selezione e ricerca tra produttori di tutto il territorio nazionale che abbiano nel proprio dna un imprinting di qualità, infatti, il 95% degli ingredienti è italiano, sono pochissime le eccezioni e ne deve valere davvero la pena. Nomi in brianzolo, rigorosamente, sette tipologie di pane per avere quello giusto per ogni panino, cremosità trovata attraverso gli ingredienti (ad es. La stracciatella) al contrario di altri che spesso e volentieri prediligono salse che sovrastano l’equilibrio degli altri sapori. Dispobile anche l'app per le consegne.

Macinato Fresco

Como - Via Borgovico, 59 - 031 497 2652

Uno delle hamburgherie più recenti arrivate in città. Buona cucina e ottimi ingredienti con la possibilità di comporre a piacere il proprio panino. Vere delizie per gli amanti di un vero e proprio hamburgher in stile americano. Per ricevere il menù di Macinato Fresco è sufficiente inviare un messaggio tramite whatsapp (345.3940550). La scelta è davvero infinita e il servizio è offerto 7 giorni su 7. Assolutamente da provare approfittando di un locale capace di cucinare un vero e proprio hamburger cucinato icondito con mille saporite salse.

Boss Taurus

Como - via Cesare Cantù, 1 031 270874

Le carni vengono scelte con cura da allevamenti di qualità. I capi vengono allevati come un tempo, seguendo rigorosamente la tradizione. Il pane, realizzato con farine di prima scelta, viene lavorato artigianalmente secondo la tradizione, rispettando tempi di lievitazione e cottura. Le patatine fritte provengono da patate di prima qualità. Fresche, tagliate e fritte al momento in olio bollente. Le serviamo caldissime e dorate. Boss Taurus utilizza esclusivamente prodotti provenienti da culture naturali. Propone sapori e profumi autentici offrendo la qualità e il gusto del sapere contadino.

Como Burger

Cernobbio - Via Mazzini, 4 - 031 510042

Como Burger è una filosofia, una promessa, un posto felice e accogliente, votato al piacere del fast food in chiave slow e genuinamente gourmet, in cui l’attenzione alla provenienza e all’eccellenza delle materie prime si sposa alla cura nella preparazione del menù e l’esperienza nel far sentire a casa si combina all’impegno continuo nella valorizzazione ambientale, gastronomica e conviviale del territorio, in un’alchimia unica, difficile da scordare. Ampia scelta con un ricco menù. Da provare.

Blacket

Como - Piazza San Fedele, 30

Blacket (dall’inglese blacken, annerire, e brisket, punta di petto di manzo) è il risultato di una scoperta, diventata poi grande amore, di Massimo Taddei, Aldo Cuccaro e Vincenzo Cuccaro per il barbecue texano, pressoché sconosciuto in Italia, ma diffusissimo negli Stati Uniti. Il progetto si è costruito in oltre un anno di lavoro, durante il quale si è scelto di affiancare al team anche Laurel Evans, nota come “Un’Americana in Cucina”, texana di nascita ed esperta di cucina tradizionale americana. Nasce così, con meticolosa cura e passione, Blacket, il primo vero ristorante dedicato al barbecue texano, un’esperienza unica e autentica. Ovviamente Blacket è un inno alla barbeque sul quale ovviamente vengono cucinati anche i loro gustosi hamburger-