I 4 matrimoni più hot sul Lago di Como

Tra le destinazioni per un sì da favola, il Lago di Como e le sue ville restano sempre in vetta ai desideri degli sposi di tutto il pianeta. Per celebrare un matrimonio da vip, infatti, non c'è wedding planner che possa dimenticare tra le proposte della sua agenda il Lario e le sue lussuose destinazioni. Purtroppo un anno di pandemia ha lasciato orfano di tante nozze vip anche i nostri hotel da sogno e le nostre storiche ville, spesso location anche di prestigiosi set cinematografici.

Con la speranza che presto i matrimoni delle star celebrati sul lago di Como tornino a riempire le pagine dei magazine portando il giro per il mondo la bellezza del nostro Lario, vi offriamo il ricordo delle ultime 4 sontuose cerimonie che hanno visto protagonisti alcuni reali ma non solo loro.

John Legend e Chrissy Teigen

Sono passati già otto anni dal matrimonio tra la modella americana Chrissy Teigenn e la pop star John Legend - celebrato a Villa Pizzo, dimora del XII secolo immersa nello splendido parco di Villa d’Este a Cernobbio - ma il loro amore per il Lago di Como non si è mai spento. Ma la celebre coppia, che ha una figlia, Luna di quasi sei anni, viaggia spesso in lungo e in largo per il mondo: Bali, Marocco, Venezia, ha sempre riservato per il Lario un posto speciale nel loro cuore, come ha dichiarato Chrissy in una intervista negli Stati Unii: "La prima volta che John e io siamo andati sul Lago di Como ci ervamo appena conosciuti ed è stato davvero magico. Ci siamo innamorati lì perché è un posto così bello e il momento era quello giusto per portare la nostra relazione allo step successivo".

Isha Ambani e Anand Piramal

Sulla stampa indiana non si è parlato d'altro per mesi. Isha Ambani e Anand Piramal si sono fidanzati ufficialmente a Como nel 2018. La famiglia del magnate indiano Ambani è stata in città di un pranzo di benvenuto per gli ospiti nei rispettivi hotel scelti per l'occasione (Villa d'Este, Casta Diva e Vista Palazzo i 5 stelle più gettonati dall'evento) seguito da una cena celebrativa presso Villa Balbiano in Tremezzina. Le celebrazioni si sono svolte a Villa Gastel a Cernobbio con una festa italiana, e poi a Villa Olmo, preparata per giorni per l'occasione. Gli eventi si sono poi conclusi al Teatro Sociale di Como, dove è stata organizzata una rappresentazione per i neo fidanzati. Una cerimonia reale che ha visto protagonista non solo il lago ma anche la città.

Deepika Padukone e Ranveer Singh

Il ritratto definitivo è di questo ricco matrimonio è stato quello postato da Deepika Padukone sul suo profilo Instagram dopo la cerimonia di nozze con il suo sposo Ranveer Singh. Oltre 5 milioni di likes per lo scatto che meglio rappresenta un matrimonio che ha portato ancora una volta il Lago di Como al centro del mondo. Tutto come in un film, la foto stessa sembra infatti quasi un frame colto da una delle loro pellicole di successo. Per i territorio lariano è stata un'altra importante vetrina mondiale, senza dimenticare che la regia della cerimonia è stata curata da un'agenzia comasca. Nonostante l'imponente servizio di sicurezza non avesse certo facilitato il lavoro di giornalisti e fotografi giunti in massa sul Lario, l'evento fece il giro del mondo anche grazie alle foto postate sui social dagli stessi protagonist.

Elettra Lamborghini e AfroJack

Il matrimonio più recente. Le ultime nozze vip celebrate sul lago di Como. Tutto è andato come doveva, se possibile anche meglio. Dopo un giorno di temporali e pioggia, il 26 settembre 2020, data delle nozze di Elettra Lamborghini e AfroJack il sole splendeva e il cielo era nitido sul lago di Como. La splendida Villa Balbiano è stata la cornice dell'evento più social dell'anno, dove non sono però mancati momenti di reale commozione. Lei, 26 anni, ereditiera della nota casa automobilistica Lamborghini, ma famosa al grande pubblico come twerking Queen e cantante, lui, Nick Van de Wall, dj di successo olandese di 33 anni. Gli ospiti sono stati portati nella splendida location delle nozze via lago, con le barche.