Il calendario del 2022 dei ponti e dei giorni festivi

Il 2022 è finalmente arrivato e la fine dello stato di Emergenza Sanitario per il covid è fissato il 31 marzo (salvo ulteriori decisioni del Governo). Andiamo quindi a vedere come sono "posizionati" i giorni festivi per capire quando si potrà fare ponte e poterci organizzare per fare qualche gita, andare a trovare parenti che non si vedono da tempo o semplicemente riposarsi. La prima buona notizia la regala l'Epifania che cade di giovedì e potrebbe, con la richiesta di un solo giorno in più farci vivere un weekend di quattro intere giornate. Considerando che il 2021è stato un anno contrassegnato dalla totale assenza di giornate in cui collegare un weekend o un qualsiasi altro giorno rosso, il 2022 almeno da questo punto di vista parte già con il piede giusto.

Le principali festività del 2022 e i relativi giorni della settimana: