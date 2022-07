I 10 Resort più belli d'Italia: tre sono sul Lago di Como

È la rivista americana Travel+Leisure a stilare la nuova classifica dei 15 Resort più belli d'Italia e chiaramente non poteva mancare il Lago di Como con ben tre strutture. Il primo posto della classifica generale è del Rosewood Castiglion del Bosco di Montalcino, seguito dall'Hotel Santa Caterina di Amalfi e dal Resort San Pietro di Positano. In quarta posizione ecco il primo hotel sul lago di Como: si tratta del Grand Hotel Tremezzo che con un punteggio di 96.80 su 100 viene particolarmente apprezzato per la cura dei dettagli e ovviamente per la strepitosa vista sul lago.

Al quinto posto c'è il Borgo Egnazia, Savelletri di Fasano con un punteggio di 96.60 seguito dal secondo Resort sul lago di Como: il Grand Hotel Villa Serbelloni, Bellagio. Con un punteggio di 96 descritto come una location magica e con un servizio che ti fa sentire veramente a casa.

A pari merito con l'hotel di Bellagio c'è Hotel Caesar Augustus, Capri.

A seguire nella classifica Le Sirenuse, Positano e Grand Hotel Excelsior Vittoria, Sorrento. Troviamo poi un'altra eccellenza del lago di Como: si tratta del Villa d'Este che con un punteggio di 95.37 viene ammirato per la bellezza dei suoi arredi antichi e dei suoi giardini.