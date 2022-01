Le 10 migliori pizzerie di Como secondo TripAdvisor: la guida 2022

Dopo la classifica dei migliori ristoranti ci inoltraimo nel gustoso mondo della pizza e vi segnaliamo quelle che sono state le pizzerie più apprezzate dagli avventori a Como sempre secondo il famoso sito di Tripadvisor. Si tratta di un voto ( da 1 a 5 pallini) che tiene conto della qualità, della quantità e dell'attualità delle recensioni dei commensali. Uno sta per pessimo e cinque per eccellente. La classifica quindi è in continua evoluzione.

A questo link invece quella redatta da noi lo scorso anno.

Miglior pizza a Como secondo TripAdvisor: le prime 10

1. Pizzum- Como su 527 recensioni (4 pallini e mezzo su 5)

Viale Innocenzo XI, Como

"Locale molto accogliente, personale molto gentile e pizza molto buona e leggera. A 4 passi dal lago è sicuramente da ritornarci!

2. Peach Pit Pizzeria Donnarumma su 330 recensioni (4 pallini e mezzo)

Via Generale Armando Diaz 41, Centro Storico, Como

La vera pizza napoletana in centro a Como. Semplicemente squisita. Prezzi ottimi. 4 posti per mangiare la pizza appena sfornata in attesa dell'apertura del nuovo locale. Complimenti!

3. L'ideale - Pizza Contemporanea & Bistrot Como su 96 recensioni (5 pallini)

Piazza Giovanni Paolo II 21, Como

Bellissimo locale, cucina ottima (pizza super speciale) personale cordiale e disponibile. Vi consiglio di andare e non ve ne pentirete.

4. Riva Cafè su 1119 recensioni (4 pallini)

Via Fratelli Cairoli 10, Como

Bell'ambiente, di classe senza essere pretenzioso. Prezzi onesti. Cura nella presentazione dei piatti e prodotti di qualità. Pizza molto buona, oltre che bellissima. Lo consiglio.

5.La Cornucopia su 271 recensioni (4 pallini)

Via Venini Corrado e Giulio 7, Como

Sono anni che conosco il proprietario...sano e genuino Napoletano. Ciò che conta, ossia il cibo è veramente buono, di qualità e servito con amore. Per il resto quando c'è passione tutto può accadere ...ma se c'è cortesia, e qui non manca, chi se ne frega!!!

6. Cardamomo su 825 recensioni (4 pallini)

Via Carloni 2, Como

Prima volta dopo moltissimi anni al Cardamomo. Locale non grandissimo (una 50ina di coperti massimo), semplice ed accogliente. Buona la scelta di pizze offerte dal menu, molte delle quali sono bianche. Ho assaggiato quella al radicchio e pancetta affumicata ed era deliziosa: impasto leggerissimo, pomodoro squisito, la pancetta si scioglieva in bocca. Non si può ordinare birra alla spina, si deve scegliere tra le birre in bottiglia (33 o 75 cl) che sono comunque artigianali e di qualità. Servizio cortese ed educato. Complessivamente una cena positiva e un posto che per la pizza riesce a distinguersi.

7. Pizzeria da Quinto su 210 recensioni (4 pallini)

Via Milano 17, Como

La pizza al trancio di Quinto è unica e speciale, vorremmo abitare vicini per venire più spesso!!! Tutti gentilissimi e non è raro ricevere persino qualche porzione omaggio come stasera, causa mascherine me ne sono accorto solo arrivato a casa perché non avevo capito bene! Grazie ragazzi alla prossima, siete mitici!!!

8. La Pizzaccia su 359 recensioni (4 pallini)

Via Roosvelt 11, Como

Migliore pizza di Como . Bassissima e super croccante . Personale molto gentile e cordiale . Complimenti a tutti veramente.

9. Trattoria Pizzeria Ristorante in Borgovico su 1256 recensioni (4 pallini)

Via Borgovico 79, Como

Il posto è un po’ fuori dal “circuito turistico” ed è veramente caratteristico e accogliente.

Io e mia moglie abbiamo mangiato una pizza, ottima per entrambi.

Il menù però presentava piatti interessanti, sicuramente da provare in un’altra occasione. Anche i prezzi erano ragionevoli.

Personale molto cortese.

10. La Cava dei Sapori su 425 recensioni (4 pallini e mezzo)

Via Guido da Como 2, Como

Serata in famiglia , ordinato 4 pizze veramente straordinarie , gustate e soddisfatti dell' esperienza di aver assaggiato delle pizze gourmet. Ambiente piccolo ma con un forte carattere , personale gentile ben educato e competente. Bravi complimenti!