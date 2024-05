Le 10 migliori gite sul lago di Como per il secondo weekend di maggio

Secondo weekend di maggio con il meteo che promette sole soprattutto nella giornata domenica. Ecco dunque ei nostri suggerimenti, oltre agli eventi, per questo mercoledì 1 maggio. Qualche idea per trascorrere questa festività tra le magie del nostro territorio. Una guida, tempo permettendo, con tutte le gite sul Lario, sul Ceresio e nei dintorni della nostra magica Lombardia.

1 . Borgo Fantasma

Santa Margherita esercita un fascino irresistibile sulle persone. Quando sarà nuovamente raggiungibile via terra (ciclopedonale da Osteno di prossima costruzione e funicolare) e da lago (riattivazione pontile e fermata della Navigazione) tutti potranno nuovamente goderne". Scrive così il Comitato Funicolare Lanzo Intelvi commentando un post su Facebook di Mauro Aguiari sul gruppo "Case abbandonate". Santa Margherita, che nel XVII secolo era utilizzato come lazzaretto per gli appestati, era in origine raggiungibile solo via lago. Tra il 1907 e il 1977 l'accesso alla frazione (formata da un piccolo nucleo di case, alcune ville a lago, qualche cantina, una chiesa e due caserme della Guardia di Finanza era possibile anche via terra e attraverso una funicolare in collegamento con Lanzo d'Intelvi. Continua

2 . Per trattorie del Lario

I ristoranti del lago di Como sono particolarmente ricercati anche per le loro terrazze all'aperto. E rappresentano quindi un'occasione incredibile per godere di una vista unica insieme alle prelibatezze culinarie del lago di Como. Anche in questo caso, così come quando abbiamo dedicato un articolo ai locali immersi nel verde, abbiamo scelto i crotti e le trattorie facili raggiungere anche dopo una bella passeggiata sul Lario. Nessuna pretesa di fare classifiche, solo un suggerimento basato sulla nostra esperienza, sulla loro storia e tradizione e soprattutto sul panorama offerto in tavola dalle terrazze di queste trattorie che si affacciano sul lago di Como offrendo la migliore cucina della tradizione lariana. Continua

3 . Brividi in passerella

Visitare Dossena, nel cuore della Valle Brembana, a meno di due ore d'auto da Como, significa immergersi in un microcosmo ricco di storia, arte e cultura

incastonato nella incontaminata cornice naturale delle Prealpi Orobiche. Un luogo magico che offre anche due preziose attrazioni: Il ponte tibetano più lungo del mondo e la passerella sospesa nel vuoto. Percorrere il Ponte Tibetano di Dossena è un’esperienza unica. Il Ponte nel Sole è un punto di vista inedito e mozzafiato sui paesaggi suggestivi delle Prealpi Orobiche, con le vette dei monti Grigna, Gioco e Alben, e il fondovalle di San Pellegrino. Il Ponte Tibetano di Dossena rappresenta una via aerea che recupera idealmente una parte del tracciato dell’antica Via Mercatorum, andata perduta in seguito alla realizzazione della strada provinciale che collega Dossena a Serina. Continua

4 . Vette generose

Nevica a fine aprile anche a basse quote. Dopi un assaggio d'estate questa pazza primavera ci ha riportato l'inverno. Il Monte Generoso è una destinazione di grande bellezza e il Fiore di pietra, l'imponente struttura siglata da Mario Botta, propone sempre un ricco ventaglio di eventi. Abitualmente si raggiunge la vetta in terra svizzera grazie alla suggestiva Ferrovia del Monte Generoso, l’unica cremagliera del Ticino e una delle più antiche ancora attive di tutta la Svizzera da oltre 130 anni. Per raggiungere la vetta del Monte Generoso a 1704, i trenini percorrono 9 chilometri immersi nella pittoresca cornice montana del suo parco naturale. Tuttavia, per i più esperti amanti delle cammimate, c'è un'altra via per arrivare alla vetta del Generoso. Ed è quella percorsa da Valerio Carletto, appassionato escursionista e fotografo del territorio con il suo drone: partendo da Orimento, piccolo gioiello della Val d'Intelvi, non meno affascinante di Erbonne e Pian d'Alpe. Una camminata importante, viste anche le condizioni meteo dei giorni scorsi, che ha però regalato visioni uniche. Continua

5 . Isola Comacina

Quando si parla di turismo sul lago di Como, la Tremezzina rimane uno dei suo angoli più belli e desiderati. E non c'è dubbio che tra i suoi tanti gioielli, basterebbe pensare a Villa del Balbianello e a Villa Carlotta, l'Isola Comacina rimanga uno dei più preziosi. Un piccolo paradiso per chiunque ami solcare il Lario in barca. Un incanto che non smette di attirare attenzione su di sé, proprio lì dove l'acqua del lago si fa ancora più dolce e cheta. Un fascino intatto nonostante quel un senso di abbandono che l'ha pervasa per molti anni, dalla locanda chiusa alle bellissime case degli artisti svuotate dallo spirito con cui sono nate. Continua

6 . Tra il Lario e il Mera

Il lago di Mezzola (in lombardo Lagh de Mezzoeula) si trova a nord del lago di Como, dal quale è separato dall'ultimo corso del fiume Mera che scorre nel lembo occidentale del Pian di Spagna, ultimo pianoro della Valtellina formatosi dai sedimenti deltizi dell'Adda e del Mera stesso. Circa il 20% delle acque del lago di Como proviene da questo lago. La portata in entrata della Mera è di circa 20 metri cubi al secondo, in uscita di circa 24, grazie al contributo degli altri affluenti che, pur avendo un corso relativamente breve, portano al lago un discreto volume d'acqua.Continua.

7 . Le 8 meraviglie di primavera

Una sorta di "Lake Como Best Of" per questa nuova stagione in partenza sotto i migliori auspici. Una guida per lasciare alle spalle l'inverno e affacciarsi alla primavera con il meglio del Lario a portata di mano. Una collezione di gite tra i borghi, le ville, i panorami mozzafiato del nostro magico Lario e della sue splendide valli e montagne. Senza dimenticare le meraviglie del Ceresio. Continua

Il castello dell'Innominato, storicamente noto come rocca di Vercurago, è una fortificazione risalente al XIII secolo posizionata su un'altura al confine tra i comuni di Lecco e Vercurago, da dove si gode una bella vista sul fiume Adda, sul lago di Olginate, naturalmente su quello di Como. Secondo la tradizione popolare lo scrittore Alessandro Manzoni, nel suo romanzo I promessi sposi, si ispirò a questa rocca per ambientare la residenza dell'Innominato. Continua

9 . Il borgo di Bonzanigo

Nel lago di Como cantato da Davide Van De Sfroos, Bonzanigo, nella sua Tremezzina, è un po' il centro gravitazionale intorno al quale orbitano le sue canzoni. Bonzanigo (Bunzanigh in dialetto laghée) è un piccolo borgo passato alla storia per essere il luogo dove furono ospitati, il 28 aprile 1945, Benito Mussolini e la sua amante Claretta Petacci, prima di esser giustiziati a Giulino. Il paese, parte della Comunità Montana del Lario Intelvese, sorge in collina, nei pressi della riva settentrionale del Lago di Como. Continua

10 . Nesso in giallo

Nel giugno del 1925 Hitchcock con la fidanzata Alma Reville, aiutoregista e segretaria di edizione e il barone Giovanni Ventimiglia, direttore della fotografia, partirono per Monaco, diretti agli Emelka Studios per girare gli interni. Si sarebbero poi spostati a Genova per girare al porto la partenza di una nave, ad Alassio il bagno in mare dell'indigena e sul lago di Como, nel fronte lago della frazione di Coatesa, al ponte della Civera, a Nesso, la luna di miele e le scene d'amore. Alla fine dell'estate del 1925 le riprese del film erano ultimate.