I 10 migliori aperitivi con panorama mozzafiato sul lago di Como

Se siete in cerca di un posto tranquillo, lontano dai rumori e dal caos della città, vi proponiamo la nostra guida all'aperitivo sul lago di Como. Insieme alle trattorie con vista mozzafiato sul Lario, abbiamo scelto alcuni luoghi iconici dove poter fare un gustoso aperitivo senza rinunciare al panorama unico del nostro Lario, che in primavera e in estate si fa ancora più seducente. Da Como a Cremia, muovendoci da una sponda all'altra del lago, toccando Como, Torno, Tremezzo, Argegno, Sala Comacina, Bellagio, Faggeto, Carate Urio e Laglio. Scopriteli tutti e trovate il vostro preferito.

1 . Da Luciano - Laglio

Il segreto di una vecchia macelleria di famiglia rinata, e subito diventato un luogo di culto, è un piccolo miracolo tutto lariano. Due fratelli di Laglio, Andrea e Alessandro, hanno infatti trasformato la bottega del padre Luciano e della madre Marilena in un piccolo bistrot che si affaccia a Laglio sulla Vecchia Regina, a due passi da Villa Clooney. Nel locale, dove è possibile gustare ogni tipo di aperitivo servito con gustosi stuzzichini, è ancora possibile acquistare una ricca una selezione di materie prime del territorio con qualche chicca delle regioni limitrofe. Cocktail, vini lariani, birre artigianali e soprattutto tanta voglia di far vivere un momento unico in un luogo in cui si respira ancora il sapore di casa di un vecchio bar di paese che guarda avanti senza dimenticare le radici di famiglia.

Da non dimenticare, soprattutto andando verso la bella stagione, anche il Lounge Bar del Raimondi con i suoi arredi trendy e una vista da una terrazza sul lago che sembra di essere in barca, ideale per light lunch, anche fuori orario, per spuntini, o per un cocktail. In altre parole uno storico ristorante e un cocktail bar aperti alla città e non solo ai suoi ospiti. Ed è proprio questo uno dei messaggi che la proprietà, la famiglia Passera, ha voluto trasmettere attraverso il restyling di uno degli spazi più importanti del Villa Flori a Como.

Gaia, il cocktail bar all’interno di Musa Lago di Como, dopo la riapertura si riorganizza al suo interno con due nuove figure chiave: Luca Salvioli, già Assistant Bar Manager, guidato dal Food&Beverage Manager Corrado Casiraghi. Luca, bartender con esperienza decennale nel mondo della mixology, ha sempre lavorato nella ristorazione iniziando in piccoli bar per poi passare a prestigiosi hotel e cocktail bar, fino ad arrivare a confrontarsi con le migliori realtà milanesi e poi a diventare Assistant Bar manager di Kosmo Taste the Mountain a Livigno, il ristorante e cocktail bar in collaborazione con lo chef 3* Michelin Norbert Niederkofler, dove si è dedicato alla realizzazione di drink in linea con la filosofia no waste ed ecosostenibile dello chef.

Hilton Lake Como annuncia il nuovo look del suo ristorante e bar sul Rooftop, Terrazza 241, che si presenta ora con una moderna serra dal design contemporaneo e ampie vetrate che esaltano il panorama mozzafiato, da godere tutto l'anno. Gli ospiti potranno inoltre gustare un nuovo ed esclusivo cocktail menu basato sulle esperienze sensoriali. Con un'atmosfera incantata, circondata dal magnifico scenario delle montagne e delle rive cristalline dell'iconico lago sottostante, Terrazza 241 è la cornice perfetta per momenti indimenticabili aperitivi. Arricchendo lo spazio esterno, il nuovo design esclusivo introduce una struttura in vetro a scomparsa, che permette di godere della vista mozzafiato durante tutte le stagioni.

5 . Giulietta al Lago - Como

Spiaggia con Bar & Bistrot è un Paradiso in cui passare una semplice giornata e goderti pranzi, aperitivi, serate ed eventi privati. Il lido di viale Geno è soprattutto bar & bistrot con cucina aperta dalle 12 alle 23, valorizzato esponenzialmente dalla scenografica posizione e dalla musica ricercata. Perfetto per un ottimo pranzo, un aperitivo lungo e per un drink al tramonto. Il Bar ed il Bistrot sono ad accesso libero e frequentabili anche senza l'accesso diretto al Lido, senza nessun obbligo di prenotazione o consumazione. Il bar bistro è pet friendly senza problemi.

6 . Bar Italia - Torno

In una delle piazzette più belle del lago di Como, quella totalmente pedonalizzata di Torno, troviamo lo storico Bar Italia, gestito da Gigi e Rocky. Un luogo molto amato dai comaschi che amano trascorrere qualche ora soprattutto in estate in questo locale che non ha dimenticato il vecchio sapore della buona accoglienza senza diventare un luogo modaiolo. Qui si respira ancora un clima famigliare lontano dai rumori della città. Si può anche cenare e i turisti possono anche approfittare del suggestivo B&B Torno Alla Riva, gestito dagli stesso proprietari del locale. Per chi ancora non lo conosce, un locale assolutamente da scoprire. Gustare un aperitivo qui è come tornare in un piccolo mondo antico.

7 . Millesimo Wine Bar - Carate Urio

Sulla sponde romantiche del Lario, ecco un altro locale che merita una visita. La filosofia di questo locale consiste nella ricerca accurata e minuziosa di quelle piccole realtà viticole che sposano il concetto di territorio, di vitigni autoctoni e soprattutto di qualità finale del prodotto. Affacciato direttamente sul lago, il Millesimo si trova sulla Vecchia Regina e qui è possibile ceracre un calice di bianco, rosso o bollicine, all'interno di una ricca carta dei vini. Ovviamente grande attenzione anche per i cocktail e per ogni piatto in accompagnamento all'aperitivo. Un bar moderno che non ha dimenticato il senso della tradizione e del territorio.

8 . Lo Scalo - Cremia

Il sapore del lago di Como e la bellezza riservata di Cremia. Andrea Paci, insieme ai giovani membri dello staff, ha fatto di questo luogo una tappa obbligatoria per chi ama il momento dell'aperitivo. Nella sua terrazza affacciata sull’ex scalo battelli di Cremia, tutto è rivisitato, anche lo Spritz- Un'esperienza unica da assaporare all'ombra del platano contemplando la bellezza del Lario che qui si fa ancora più selvaggia e preziosa. In frazione San Vito ogni proposta ha i colori di cui si circonda. Quando la semplicità si fa raffinatezza. Una cornice di rara bellezza per un cocktail indimenticabile.

9 . River Side Beach Bar - San Giovanni

Cocktail di frutta preparati al momento, deliziosi drik non alcolici e succulenti frullati di stagione. Piatti autentici, gustosi e tradizionali, specialità sane e snack leggeri, preparati con cura e con ingredienti di stagione e di ottima qualità all’insegna dello stile e della tranquillità nel pittoresco quadro del Riverside. Un vero aperitivo italiano al tramonto, ma anche una cena idilliaca a lume di candela , una bottiglia di vino o un cocktail sotto le stelle. A tarda notte in estate diventa une vera e propria “istituzione ” di Bellagio con musica dal vivo e dj set in varie serate. RiverSide è raggiungibile in auto o in barca privata (molo privato galleggiante disponibile per i clienti), così come è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici (autobus locali, trenino turistico , servizio battelli pubblici).

10 . Bar Terrazza Darsena - Bellagio

Il Terrazza Darsena di Villa Serbelloni è il bar “vista lago” per eccellenza. In posizione elevata, all'altezza dell'ingresso della Villa, permette di ammirare il lago da est a ovest ed è l'ideale per uno spuntino come per un aperitivo. Dispone di cucina (sempre attiva dalle 12 alle 22) sia per gustare le gastropizze e focacce del ristorante la Goletta sia per spuntini veloci (snack bar). Dalle 19.30 alle 20.30, durante l'aperitivo, è presente la musica dal vivo. Un luogo esclusivo dove l'aperitivo in estate diventa un rito da consumare lentamente per godere della bellezza che circonda gli ospiti. Avvolgente e magico come la perla del Lario.