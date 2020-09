Le 10 foto più belle dell'estate 2020 sul Lago di Como

L'estate è finita e allora, per non dimenticare anche questa pur difficile stagione, abbiamo deciso di raccogliere qui, per condividerle con i lettori di QuiComo, le nostre migliori foto del Lago di Como. 10 scatti, realizzati tra giugno e settembre, anche se in realtà sono 11 con quella in copertina, un'altra forografia del Lario che ci sembrava molto bella per salutare l'arrivo dell'autunno. Dall'alba al tramonto, un viaggio a ritroso nella magia infinita del nostro Lario.

1. Lariana (On the road)

2. San Giovanni (On The Beach)

3. Punta di Bellagio (Vista point)

4. Villa Balbianello (The Queen)

5. Lezzeno (Sunrise)

6. Nesso (Solitary fisherman)

7. Villa Olmo (Patria)

8. Tremezzina (Training)

9. Lago di Como (Vision)

10. Careno (Two lakes)