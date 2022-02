Scuola primaria, alla Giussani di Brunate iscrizioni aperte tutto l'anno anche per i bambini di Como

C’è ancora tempo per fare la scelta giusta per tuo figlio, le iscrizioni alla scuola Giussani di Brunate, che dista solo 7 minuti di funicolare o 10 di auto da Como, sono ancora aperte e in effetti i bambini vengono accolti tutto l’anno. La scuola di Brunate fa parte dell’ICS Como Lago e dall’anno scorso ha attivato un progetto all’avanguardia dando moltissimo spazio alla didattica in natura: “Lo zaino nel bosco”.

Dalla voce delle maestre

“Lo zaino nel bosco è nato nell’anno 2020 come risposta alle limitazioni covid ed è diventato il modello didattico di una scuola che si avventura negli spazi aperti, abbandonando gli spazi tradizionali. 'La scuola è là fuori' sono le parole d'ordine di questa iniziativa che ha spostato le aule scolastiche nell’ambiente naturale circostante: le ore di ginnastica diventano trekking, il bosco è l'aula di scienze, la geografia si studia con bussole e piantine in mano, muovendosi nel paese; gli edifici e gli spazi urbani vengono esplorati per ricostruirne la storia. Dunque all'aria aperta il più possibile: non solo non nei momenti liberi, ma trasformando il bellissimo ambiente a due passi da Como, nel materiale scolastico da cui partire per ricercare, studiare e apprendere. È questo un modo di far scuola che rende i bambini attivi e dinamici, coinvolgendoli in un progetto comune che stimola la collaborazione"



Dalla voce dei genitori

"Volevamo per nostra figlia una scuola che ricordasse quando sarebbe diventata grande: un ricordo che fosse tenero, affettuoso, di quelli che non si dimenticano mai. Nostra figlia ha iniziato a frequentare la scuola di Brunate ed ora, per la prima volta, non c’è giorno in cui non torni a casa col sorriso stampato sul viso. E il sorriso sincero di una figlia o di un figlio è quanto di più meraviglioso due genitori possano augurarsi. Sì, con il trasferimento alla Giussani possiamo dire davvero, e con massima sincerità, di aver fatto un bellissimo regalo a XXX e pensiamo a quando racconterà ai suoi amici del liceo o dell’università del profumo del pranzo cucinato all’interno della scuola (occasione, oggi, più che rara in molte altre realtà), delle lezioni di scienze nel bosco, di quelle di storia per le vie di Brunate, del trekking fino al faro per educazione motoria. Grazie scuola Giussani".

Dall’amministrazione comunale

Durante la prossima chiusura estiva la struttura del plesso di Brunate beneficerà di ingenti lavori strutturali che renderanno la scuola ancora più bella e moderna. Oltre agli aspetti esterni anche internamente ci saranno tante novità, ad esempio il coding che è già uno dei punti di forza del plesso, verrà potenziato grazie a LIM e cromebook di ultima generazione, utilizzati al fianco delle insegnanti in maniera creativa e costante. La scuola Giussani di Brunate è capace di accogliere bambini da Como e da altri comuni, grazie al servizio gratuito di accompagnamento in funicolare sia la mattina che i pomeriggi.

Le insegnanti sono sempre disponibili per ricevere genitori e bambini desiderosi di conoscere una scuola a dimensione umana, attenta alla natura e a tutto ciò che il contesto locale offre, senza abbassare mai lo sguardo curioso verso il futuro che ogni bambino ha insito in sé.

Per informazioni e appuntamenti contattare la referente di plesso: Tiziana Bucalo - tiziana.bucalo@icscomolago.edu.it