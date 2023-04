Asili nido comunali di Como: iscrizioni fino al 14 aprile

Saranno aperte fino al 14 aprile le iscrizioni agli asili nido comunali per l'anno formativo 2023-2024. Le iscrizioni si effettuano esclusivamente online, collegandosi al link como.ecivis.it con accesso tramite SPID o CIE di entrambi i genitori (o dell'unico genitore, in caso di nucleo monoparentale) seguendo il percorso Nidi/Moduli online/Nuovi moduli/Compila. Per maggiori informazioni visitare questo link.