Alla scuola media Foscolo arriva l'indirizzo sportivo

La giunta comunale ha concesso il patrocinio al progetto di sperimentazione di una sezione a indirizzo sportivo alla scuola secondaria di primo grado Ugo Foscolo, che già si caratterizza per la valorizzazione della musica, il potenziamento linguistico e l’attenzione all’inclusione, essendo sede del centro provinciale di supporto. Grazie alla presenza di diverse strutture sportive nella scuola (piscina coperta, tre palestre, campo da basket, campo sportivo e di atletica, campo da tennis, inoltre è vicina alla Canottieri e alla scuola di vela), dal prossimo anno scolastico l’offerta formativa si arricchirà, a partire da una classe di prima media di 20 alunni, ampliando il tempo scuola di due ore a settimana con attività fisica guidata dal docente dell’istituto affiancato per ogni specialità da un istruttore federale.

«Sono orgogliosa che in questo periodo, caratterizzato dalla pandemia, la scuola non molli ma anzi rilanci - commenta l’assessore alle Politiche educative Alessandra Bonduri - Investire sul futuro dei nostri giovani è sempre l'opzione migliore. Ad oggi è davvero vasta e di ottimo livello l'offerta formativa sul nostro territorio, e dal prossimo anno si aggiungerà anche questo indirizzo sportivo per i ragazzi della secondaria di primo grado».

«Sono soddisfatto di questo nuovo progetto presentato, che è anche uno dei primi a partire in Italia - commenta l’assessore allo Sport Marco Galli - Permetterà ai ragazzi anche di avviarsi su un eventuale percorso successivo alle superiori, avvicinandoli allo sport. Verrà portato avanti insieme a società sportive competenti, storiche e ben conosciute sul territorio: un elemento ulteriore per il quale abbiamo accolto e sostenuto con convinzione le loro proposte».